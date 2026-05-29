Φάμελλος για Ταγαρά: Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος αποχαιρέτησε τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά το βράδυ της Παρασκευής 29/5.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του Νίκου Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά.

Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος.

Στη θητεία του στο ΥΠΕΝ εκτίμησα τον χαρακτήρα του, παρά τις πολιτικές μας διαφορές.

Όπως εκτίμησα και τη μεγάλη αξιοπρέπεια με την οποία έδωσε τη μεγάλη μάχη για την υγεία του.

Η αυτοδιοικητική του διαδρομή ήταν αποτυπωμένη στην προσωπικότητα του, που ήταν συναινετική, με διάθεση κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του και τους συνεργάτες του.