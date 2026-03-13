Πλεύρης για Κωνσταντινόπουλο: “Απόφαση υψηλού ήθους να παραδώσει την έδρα του”

Την απόφαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα του μετά από την διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ εξήρε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης τονίζεται ότι ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε μία πράξη “υψηλού ήθους” εξηγώντας ότι «οι έδρες δεν είναι ιδιοκτησία των βουλευτών».

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

Οι έδρες δεν είναι ιδιοκτησία των βουλευτών. Έχουμε εκλεγεί γιατί συμμετέχουμε σε ένα ψηφοδέλτιο κόμματος που κέρδισε τις έδρες και εμείς μέσα από το ψηφοδέλτιο προτιμηθήκαμε έναντι άλλων συνυποψηφίων. Οι ψήφοι είναι πρωτίστως του κάθε κόμματος. Προφανώς ο κάθε βουλευτής έχει εκ…— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) March 13, 2026

Προφανώς ο κάθε βουλευτής έχει εκ του Συντάγματος πλήρη ελευθερία τι θα πράξει και κρίνεται για αυτή. Σε ένα όμως κοινοβούλιο που πρόεδρος κόμματος άλλαξε τη σειρά των υποψηφίων για να βγάλει βουλευτές όποιους αυτή ήθελε και βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν και δημιούργησαν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα αγνοώντας το πως εξελέγησαν, η πράξη του @Odysseas_ αποτελεί κατά την άποψη μου πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους.