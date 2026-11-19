«Αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την καινούργια ψηφιακή ευρωπαϊκή τακτική που έρχεται να ενισχύει την ευρωπαϊκή κυριαρχία σε υποδομές και δεδομένα», χαρακτήρισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, το νομοσχέδιο με τίτλο «Μεταφορά της Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής “IMACTS-EDI” στην ελληνική έννομη τάξη και λοιπές διατάξεις».

«Για να μπορέσει η Ευρώπη να αποκτήσει δυνατότητα και δυναμική στις νέες τεχνολογικές και ψηφιακές προκλήσεις, θα πρέπει να συνεργαστεί για να ξεκολλήσει και να μπορέσει να δημιουργήσει τέτοια ψηφιακά συστήματα τα οποία θα μπορούν να σταθούν», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, κατά την πρώτη μέρα επεξεργασίας του νομοσχεδίου, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

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Από την πλευρά τους, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν αμφιβολίες για την επίτευξη των στόχων του, ζητώντας περαιτέρω αποσαφηνίσεις και -εκτός του ΚΚΕ που δήλωσε ότι θα το καταψηφίσει- επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια.

Όπως είπε ο κ. Παπαστεργίου, στόχος της Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής (EDIC), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Δεκαετίας 2030» της ΕΕ, με έδρα την Αθήνα, είναι η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα των δημοσίων διοικήσεων των κρατών-μελών, καθώς και η ανάπτυξη κοινών ψηφιακών υποδομών και διασυνοριακών δημοσίων υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις.

«Οι κοινοπραξίες δημιουργήθηκαν από τα κράτη μέλη για να ενώσουν δυνάμεις και πόρους ώστε να δημιουργήσουν μεγάλες ψηφιακές υποδομές. Και η Ελλάδα, στην οποία θα βρίσκεται η έδρα της κοινοπραξίας, με διακριτό ρόλο, βγαίνει μπροστά και θα παίξει κομβικό ρόλο στις εξελίξεις για την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών συστημάτων μεταξύ των κρατών-μελών», επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Απαντώντας στις ανησυχίες που εκφράστηκαν από την αντιπολίτευση, σχετικά «με την αποδυνάμωση του ρόλου και της συνέχισης λειτουργίας των ΚΕΠ» ο κ. Παπαστεργίου εμφανίστηκε καθησυχαστικός, διαβεβαιώνοντας ότι «μας ενδιαφέρει να τα κρατάμε ανοιχτά, να τους δίνουμε περισσότερες δυνατότητες και θα παραμείνουν ως αναλογικό κανάλι στον πολίτη, και ως παράλληλη γραμμή επικοινωνίας, για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν και να εξυπηρετηθούν χωρίς φυσική παρουσία».

Στο επίκεντρο της κριτικής των γενικών και ειδικών εισηγητών της αντιπολίτευσης, ήταν κυρίως «οι κανόνες διαφάνειας, οι σαφείς αρμοδιότητες για την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των ψηφιακών υποδομών, το συνολικό κόστος της σύμβασης», ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από όλους «στην ενίσχυση των δικλείδων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων».

Η συζήτηση του νομοσχεδίου συνεχίζεται αύριο το πρωί στην Επιτροπή, με την ακρόαση αρμόδιων εξωκοινοβουλευτικών φορέων.