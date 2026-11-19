Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Λαυρίου λόγω τροχαίου: Μηχανή έπεσε πάνω σε δέντρο – Δύο σοβαρά τραυματίες
Στην περιοχή της Κερατέας
Αυξημένη κίνηση σημειώνεται το απόγευμα της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη, στην περιοχή της Κερατέας, λόγω πρόσκρουσης μηχανής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή έπεσε πάνω σε δέντρο, με τους δύο αναβάτες να τραυματίζονται σοβαρά
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