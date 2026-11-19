«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών, αλλά και των συνεπών δανειοληπτών, έχει κάνει όσα δεν είχαν γίνει αθροιστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά τα χρόνια της κρίσης από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και όλα αυτά είναι η καλύτερη απάντηση στις γενικόλογες διατυπώσεις, στην παρωχημένη συνθηματολογία και στις ανέξοδες και το κυριότερο ακοστολόγητες υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών και απαντώντας σε ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια και την εξεταστική επιτροπή.

«Εμείς ήμασταν αυτοί που θεσμοθετήσαμε για όλους τους δανειολήπτες που τηρούν τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, την ευνοϊκή τοκοφορία που αποφάσισε ο Άρειος Πάγος, ενώ επιπλέον θεσμοθετήσαμε και την αναδρομικότητα. Αυξήσαμε το ακατάσχετο όριο στα 1.600 ευρώ για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες με όφελος 350 ευρώ μηνιαίας ρευστότητας για περίπου 1,7 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα. Θεσμοθετήσαμε την άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του. Θεσπίσαμε τη δυνατότητα χορήγησης 72 δόσεων για παλαιότερες οφειλές.

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Διευρύναμε το όριο ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ δίνοντας τη δυνατότητα ένταξης σε περισσότερους πολίτες με μικρότερες οφειλές. Νομοθετήσαμε την προστασία της κύριας κατοικίας με αυτόματο και αντικειμενικό τρόπο μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Φέραμε μια δίκαιη και ρεαλιστική λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ενεργοποιήσαμε τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, ώστε ευάλωτοι οφειλέτες, οι οποίοι δεν έχουν καμία δυνατότητα καταβολής ποσού για το δάνειό τους, να μπορούν να παραμείνουν στην κατοικία τους ως μισθωτές, με δυνατότητα επαναγοράς της.

Ο δείκτης του ιδιωτικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ για την Ελλάδα το 2025 σύμφωνα με την Eurostat ανήλθε σε 96,6%, όταν ο μέσος όρος για τις 27 χώρες της ΕΕ είναι 119,3%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 15η θέση σε φθίνουσα σειρά ως προς το συγκεκριμένο δείκτη. Από το 2018, ο δείκτης του ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους ως ποσοστού του συνολικού ιδιωτικού χρέους έχει μειωθεί κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες, από 70,8% σε 56,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Όλα αυτά αποτυπώνουν τη βελτίωση. Στους χρηματοδοτικούς φορείς, τράπεζες και servicers τα κόκκινα δάνεια μειώθηκαν από τα 99,7 δισ. που ήταν όταν παραλάβαμε, στα 72,34 δισ. ευρώ σήμερα.

Ακόμα πιο αποκαλυπτική είναι η εξέλιξη του δείκτη μη εξυπηρετούμενου προς εξυπηρετούμενου δανεισμού. Από 101,3% το 2018 έχει υποχωρήσει στο 39,7% σήμερα. Το 2018 ο εξυπηρετούμενος και ο μη εξυπηρετούμενος δανεισμός βρίσκονταν σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Σήμερα ο εξυπηρετούμενος δανεισμός είναι υπερδιπλάσιος του μη εξυπηρετούμενου ενώ ταυτόχρονα τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί σημαντικά και σε απόλυτους αριθμούς. Η Ελλάδα έχει μέσο όρο, το ξαναλέω, ιδιωτικού χρέους 96% και η Ευρώπη 119,3%» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επίσης σημείωσε ότι το ιδιωτικό χρέος είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και η κυβέρνηση κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί για να δώσει δυνατότητες σε ευάλωτους δανειολήπτες να ρυθμίσουν και να έχουν μία ακόμα ευκαιρία, γιατί αυτό επιθυμούν και πρέπει να έχουν όσο περισσότερα εργαλεία, αλλά πάντοτε με σεβασμό στα δημόσια οικονομικά και με σεβασμό και σε εκείνους οι οποίοι πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

«Αυτό μην το ξεχνάμε, γιατί μια κυβέρνηση οφείλει να σέβεται και να υπηρετεί το σύνολο της κοινωνίας» τόνισε.

Αναφερόμενος σε δημοσιεύματα για το τουρκολυβικό μνημόνιο και την παρέμβαση της Αιγύπτου στον ΟΗΕ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Βλέπουμε κατά καιρούς και τίτλους είτε σε εφημερίδες είτε σε ιστοσελίδες, που δεν είναι παραπλανητικοί, αλλά είναι εντελώς αντίθετοι με την πραγματικότητα και ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά παραγνωρίζουν τις επίσημες ενέργειες της Ελλάδας και διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο και την ουσία εν προκειμένω, όταν μιλάμε για την Αίγυπτο, των πάγιων αιγυπτιακών θέσεων. Από τις 22 Οκτωβρίου του 2026, πριν από την αιγυπτιακή ρηματική διακοίνωση της 5ης Νοεμβρίου, η Ελλάδα είχε αποστείλει επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με την οποία απορρίπτει στο σύνολό του το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο και ξεκαθαρίζει ότι η φερόμενη κύρωση από τη Βουλή των αντιπροσώπων της Λιβύης δεν του προσδίδει οποιαδήποτε ισχύ. Είδαμε στη συνέχεια άπαντες να δικαιώνουν τις δικές μας θέσεις που δεν είναι μόνο οι δικές μας θέσεις, είναι και οι θέσεις που υπαγορεύονται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Η Αίγυπτος με τη δική της διακοίνωση όχι μόνο δεν αναγνωρίζει το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο αλλά επαναβεβαιώνει ρητά ότι το θεωρεί άκυρο και στερούμενο οποιουδήποτε έννομου αποτελέσματος. Παράλληλα επαναλαμβάνει την προσήλωσή της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, επαναβεβαιώνοντας την πλήρη σύμπτωση των θέσεων Αθήνας και Καΐρου ως προς την απόρριψη του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου. Άλλη μία δικαίωση των θέσεών μας».

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Σε ερώτηση για την εξεταστική ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως «το ποια θα είναι η τελική λίστα προτεινόμενων να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή θα αποφασιστεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη». «Αυτή τη στιγμή δεν έχω την εικόνα της τελικής αυτής πρότασης» σημείωσε και προσέθεσε:

«Επαναλαμβάνω ότι για εμάς είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η συζήτηση αυτή. Γιατί εφόσον προβληθούν αυτά που πρέπει να προβληθούν, εμείς θα φροντίσουμε δια των ανθρώπων, οι οποίοι θα κληθούν να καταθέσουν, των αρμοδίων εκείνων που εφάρμοσαν και εφαρμόζουν πολιτικές, να φανεί το εξής φοβερό: ότι σε αντίθεση με όσα δεν έκαναν, ή σε αντίθεση με όσα έκαναν, ”οι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”, δηλαδή τα κόμματα που έχουν μάθει να πολιτεύονται μόνο με παρωχημένα συνθήματα, που όταν κυβερνούν, εφαρμόζουν τα αντίθετα από τα συνθήματα που έλεγαν. Εμείς περάσαμε από τα συνθήματα, στις πολιτικές που προστατεύουν και τους ευάλωτους δανειολήπτες και τους συνεπείς. Και σέβονται και τους συνεπείς. Ανέλυσα σειρά μέτρων και στοιχεία τα οποία γκρεμίζουν μια αντιπολίτευση η οποία είναι κούφια ειδικά σε αυτό το θέμα. Αξίζει ο κόσμος να δει τα στατιστικά στοιχεία των κόκκινων δανείων, των μη εξυπηρετούμενων δανείων και συγκριτικά από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέχρι σήμερα, αλλά και συγκριτικά ως προς το Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση» είπε.

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«Αυτοί οι οποίοι μας κατηγορούν, με πρώτο και καλύτερο τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα το οποίο πολύ σωστά έκανε αυτή την πρόταση -γιατί ο κύριος Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όταν έκανε όλα όσα έκανε, έφυγε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν όσα έγιναν, έκανε ένα άλλο κόμμα, λίγη σημασία για την απάντηση, άρα μην επεκταθώ-, ήταν εκείνοι οι οποίοι έδωσαν τα δάνεια στα funds, νομοθέτησαν και ξεκίνησαν και οι πρώτες τιτλοποιήσεις, ήταν εκείνοι οι οποίοι κατήργησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτησαν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Αυτά έγιναν επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε.

Για την στάση της ΝΔ να ψηφίσει ”παρών” είπε ότι «μπορεί να γίνει εξεταστική από τη μειοψηφία από το 2019 και μετά, μετά τις δικές μας αλλαγές που ψηφίστηκαν και από άλλους βουλευτές και εφαρμόστηκαν στο Σύνταγμα» και συνέχισε: «Άρα αυτό μην το ξεχνάμε. Οι προηγούμενες, πιο δημοκρατικές, όπως αυτοπαρουσιάζονταν κυβερνήσεις από εμάς, την κακιά κυβέρνηση και καθεστώς όπως μας παρουσιάζουν, δεν είχαν δώσει αυτή τη δυνατότητα. Επί των ημερών αυτής της ”καθεστωτικής κυβέρνησης”, έχει δοθεί η δυνατότητα, πολύ σωστά, στη μειοψηφία να κάνει εξεταστική. Και αυτή θα είναι η δεύτερη εξεταστική. Γιατί ”παρών”; γιατί μπορεί να κάνει μέχρι δύο εξεταστικές η μειοψηφία. Και αν ψηφίζαμε ”ναι”, θα μας κατηγορούσαν -γιατί μας έχουν κατηγορήσει για τα πάντα και τα αντίθετά τους-, ότι σκοπίμως στερήσαμε τη δυνατότητα από την αντιπολίτευση, τη μειοψηφία, να κάνει μία άλλη εξεταστική για το οτιδήποτε. Άρα, ψηφίσαμε ”παρών”, δηλώνοντας ότι θα συμμετέχουμε και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όσα παραπάνω στοιχεία για να φωτίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα – και καλοδεχούμενη η πρόταση αυτή και η συζήτηση επί της πρότασης».