Πλεύρης: «Ελλάδα είναι φιλική και ανοιχτή σε όσους πραγματικά δικαιούνται άσυλο»

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης πραγματοποίησε χθες, Παρασκευή (29/08) επίσκεψη στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) στο Πυλί της Κω.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος περιοδειών του Υπουργού στα νησιά πρώτης γραμμής. Έχουν ήδη προηγηθεί επισκέψεις στη Σάμο και τη Λέσβο. Σκοπός των επισκέψεων είναι η συνολική αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, η επιθεώρηση των δομών φιλοξενίας και η ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και φορείς, για την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων που εισάγει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Κω, ο Υπουργός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Δομής και είχε εκτενή συνομιλία με το προσωπικό και τη διοίκηση, καταγράφοντας ζητήματα και ανάγκες που αφορούν τη λειτουργία της. Ο κ. Πλεύρης ενημερώθηκε αναλυτικά για τη διαδικασία υποδοχής και φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο, καθώς και για τις συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν στη Δομή.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε: «Η Πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό των νησιωτών, με αντισταθμιστικά οφέλη και συγκεκριμένες πολιτικές που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, εφαρμόζουμε ένα νέο μεταναστευτικό δόγμα: η Ελλάδα είναι φιλική και ανοιχτή σε όσους πραγματικά δικαιούνται άσυλο, αλλά παραμένει αυστηρή και εχθρική απέναντι σε κάθε παράνομη προσπάθεια εισόδου στη χώρα.»

Ο κ. Πλεύρης τόνισε, επιπλέον, ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές και τις κοινωνίες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Δομών, ιδίως στις περιοχές που υφίστανται εντονότερη μεταναστευτική πίεση. Τον Υπουργό συνόδευε ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Δημήτρης Γλυμής.