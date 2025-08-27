Αποκάλυψη Πλεύρη: Κυκλώματα μεταναστών έστελναν μαζικό μήνυμα «αποφύγετε την Ιταλία, κατευθυνθείτε στην Ελλάδα»

Για οργανωμένο σχέδιο έκανε λόγο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για την κατάσταση που δημιουργήθηκε στη χώρα μας στις αρχές Ιουλίου με τις μαζικές ροές μεταναστών στην Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για την παράνομη μετανάστευση, ο κ. Πλεύρης αποκάλυψε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι κυκλώματα διακινητών με γραπτά μηνύματα στις αρχές Ιουλίου προέτρεπαν τους μετανάστες να κινηθούν προς την Ελλάδα αντί για την Ιταλία.

«Μην πάτε προς τα εκεί, κινηθείτε προς την Ελλάδα και την Κρήτη και τη Γαύδο. Είναι το πιο ασφαλές ταξίδι και η χώρα έχει ελαστικό πλαίσιο. Όταν λοιπόν έχεις και τις πληροφορίες, ότι ξαφνικά τα κυκλώματα αρχίζουν να σου κάνουν μία επιθετική κίνηση, δεν θα αντιδράσεις; Θα αντιδράσεις, και θα αντιδράσεις και με την διπλωματία, θα αντιδράσεις και με την καλύτερη προστασία, θα αντιδράσεις και με την αποτροπή, θα αντιδράσεις και με τη νομοθεσία την συγκεκριμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τους αποστολείς των μηνυμάτων, ο κ. Πλεύρης επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για μαζικό μήνυμα προς τους μετανάστες.

Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί την επόμενη Τρίτη, και όπως ανακοίνωσε ο υπουργός μέχρι τα τέλη του έτους θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.