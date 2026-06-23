Στο υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλο

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε το πρωί της Τρίτης 23/6 το ευρωπαϊκό αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, σχετικά με το σκάνδαλο Qatargate.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό αίτημα διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή, η οποία θα επιληφθεί του θέματος. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει κάνει γνωστό πως συναινεί στην άρση της ασυλίας του αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

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Η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει αν θα άρει την ασυλία του κ. Αβραμόπουλου, ο οποίος είναι βουλευτής Ηλείας. Εάν η Βουλή ανάψει το «πράσινο φως» για την άρση της ασυλίας του, ο πρώην επίτροπος θα πρέπει να εμφανιστεί στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος θα του θέσει το ερώτημα αν συναινεί στο σχετικό αίτημα.

Στην περίπτωση που ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συναινέσει, ο Πρόεδρος Εφετών θα αποφασίσει για την παράδοσή του στις βελγικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον πρώην επίτροπο αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις Αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους περίπου 73.000 ευρώ.

O κ. Αβραμόπουλος καλείται να δώσει εξηγήσεις στη βελγική Δικαιοσύνη για την υπόθεση διαφθοράς Qatargate μέσω της ΜΚΟ Fight Impunity, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί την βουλευτική ασυλία και κάνει λόγο για απόλυτα αβάσιμο ζήτημα και ζητά πλήρη δικαστική έρευνα της υπόθεσης.

Αβραμόπουλος για Qatargate: “Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου”

Από την πλευρά του, ο κ. Αβραμόπουλος αντέδρασε άμεσα εκδίδοντας ανακοίνωση, στην οποία διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή με την υπόθεση, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως το συγκεκριμένο ζήτημα έχει κλείσει οριστικά εδώ και μία τριετία.

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Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση για την έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος από τις βελγικές αρχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.

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Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.

Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

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Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

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Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.