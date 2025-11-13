Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξέσπασε και γιγαντώθηκε επί των ημερών της ΝΔ»

«Ό,τι κι αν επινοεί η ΝΔ για να θολώσει τα νερά, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο – και είναι αποκλειστικά “γαλάζιο”» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν: «Οι δημιουργοί των παρακρατικών μηχανισμών και των “γαλάζιων ΚΥΔ” δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από φθηνούς αντιπερισπασμούς. Η αλήθεια είναι απλή: η ΝΔ κυβερνά έξι χρόνια και το μεγαλύτερο αγροτικό σκάνδαλο της δεκαετίας ξέσπασε αποκλειστικά επί των ημερών της και γιγαντώθηκε από τα δικά της πολιτικά και κομματικά στελέχη».