Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξέσπασε και γιγαντώθηκε επί των ημερών της ΝΔ»
«Ό,τι κι αν επινοεί η ΝΔ για να θολώσει τα νερά, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο – και είναι αποκλειστικά “γαλάζιο”» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν: «Οι δημιουργοί των παρακρατικών μηχανισμών και των “γαλάζιων ΚΥΔ” δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από φθηνούς αντιπερισπασμούς. Η αλήθεια είναι απλή: η ΝΔ κυβερνά έξι χρόνια και το μεγαλύτερο αγροτικό σκάνδαλο της δεκαετίας ξέσπασε αποκλειστικά επί των ημερών της και γιγαντώθηκε από τα δικά της πολιτικά και κομματικά στελέχη».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις