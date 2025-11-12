Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γ. Κουφουδάκη (Cognitera) «δηλώνει υπερήφανος αλλά το πρόστιμο των κακών πληρωμών του 2022 θα πληρώσει ο λαός»

«Υπερήφανος δήλωσε, αλλά ο αγροτικός κόσμος πληρώνει τα πρόστιμα», ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Γιάννη Κουφουδάκη, μέλος Δ.Σ. και νόμιμος εκπρόσωπος της Cognitera Α.Ε.,

«Υπερήφανος, όπως άλλωστε όλα τα στελέχη των τεχνικών συμβούλων, δήλωσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής και ο Γιάννης Κουφουδάκης, σήμερα μέλος του Δ.Σ. της Cognitera Α.Ε., ο οποίος είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της Neuropublic Α.Ε., καθώς και υπάλληλος του GAIA Επιχειρείν Α.Ε. Ξέρει, δηλαδή, από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί το σύστημα των πληρωμών», τόνισαν χαρακτηριστικά οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσαν:

«Το ερώτημα είναι πόθεν προκύπτει αυτό το αίσθημα της ”περηφάνειας” όταν, όπως ανέδειξε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, αποτέλεσμα των κακών πληρωμών του 2022 ήταν η επιβολή προστίμου ύψους 55.000.000 ευρώ στη χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Πρόστιμο που θα πληρώσει από την τσέπη του ο ελληνικός λαός. Κατά τα άλλα, ο κ. Κουφουδάκης επέλεξε να ”αδειάσει” τον προηγούμενο μάρτυρα, κ. Κατρή, αναφέροντας ότι δεν θα αναλάμβανε διοικητική θέση σε Τεχνικό Σύμβουλο αν ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του λάμβαναν επιδοτήσεις».

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ακόμα ότι «αλγεινή εντύπωση προκαλεί η ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη στον κ. Κουφουδάκη, σχετικά με το τι ψήφισε στις εκλογές».

«Εξίσου καταδικαστέα είναι και η μη αντίδραση του προεδρείου της Εξεταστικής Επιτροπής στη διατύπωση του εν λόγω ερωτήματος. Θέλει μεγάλη προσπάθεια και τεράστια λογικά άλματα ώστε κάποιος να θεωρήσει αυτή την ερώτηση -που αντιβαίνει στη μυστικότητα της ψήφου- αντίστοιχη με τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί σε άλλους μάρτυρες οι οποίοι κατέχουν αποδεδειγμένα θέση στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, από τον οποίο τροφοδοτήθηκε το ”γαλάζιο” κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ», επισήμαναν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.