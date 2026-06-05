ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το κύκλωμα της Κοζάνης – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν (εικόνα)

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται οι 13 κατηγορούμενοι για το παράνομο κύκλωμα επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε στην Δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα επτά ετών. Το κατηγορητήριο μάλιστα γι’ αυτούς είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατ’ εξακολούθηση.

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Είχε προηγηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «ΘΕΡΙΣΜΟΣ» από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026

Αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε μεγαλοπαραγωγός στην Κοζάνη ο οποίο συγκέντρωνε πληροφορίες και εντόπιζε τα άτομα που θα συμμετείχαν στην κομπίνα με την οποία το κύκλωμα “έφαγε” εκατομμύρια που προορίζονταν για τους αγρότες. Άμεσος συνεργός του μεγαλωπαραγωγού, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ήταν διαχειριστής ΚΥΔ στο Αγρίνιο.