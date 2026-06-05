ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το κύκλωμα της Κοζάνης – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν (εικόνα)

Λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το κύκλωμα της Κοζάνης – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν (εικόνα)
(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται οι 13 κατηγορούμενοι για το παράνομο κύκλωμα επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε στην Δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα επτά ετών. Το κατηγορητήριο μάλιστα γι’ αυτούς είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατ’ εξακολούθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχε προηγηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «ΘΕΡΙΣΜΟΣ» από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026

Αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε μεγαλοπαραγωγός στην Κοζάνη ο οποίο συγκέντρωνε πληροφορίες και εντόπιζε τα άτομα που θα συμμετείχαν στην κομπίνα με την οποία το κύκλωμα “έφαγε” εκατομμύρια που προορίζονταν για τους αγρότες.  Άμεσος συνεργός του μεγαλωπαραγωγού, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ήταν διαχειριστής ΚΥΔ στο Αγρίνιο.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ