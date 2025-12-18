Πηγές ΝΔ: «Γ. Μπρατάκος: Η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια γενική παθογένεια της χώρας μας»

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιλαμβανόταν στις δικές του αρμοδιότητές, ξεκαθάρισε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες «ο μάρτυρας ανέφερε πως η λειτουργία του Οργανισμού είναι μια γενική παθογένεια της χώρας μας».

«Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη πότε ενημερώθηκε για πρώτη φορά για τα προβλήματα και την κακοδιαχείριση του ΟΕΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μπρατάκος τόνισε ότι ενημερώθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 2023 μετά από την επιστολή Σημανδράκου. Για τα ζητήματα που αναδεικνύονται ενημερώθηκε, αργότερα, από τα δημοσιεύματα που αφορούσαν τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ σημείωσε ότι ουδέποτε τέθηκε σε γνώση του από τον κ. Σημανδράκο οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πιέσεις από τον τότε υπουργό κ. Αυγενάκη» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.