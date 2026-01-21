Πιερρακάκης: Το βίντεο από το πρώτο του Eurogroup ως πρόεδρος – “Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία”

Βίντεο από την πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup για το 2026, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, ανάρτησε στο instagram ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το βίντεο περιλαμβάνει πλάνα από την έναρξη του ταξιδιού στις Βρυξέλλες, την προετοιμασία, τις επαφές του, αλλά και δηλώσεις που έγιναν κατά την άφιξη και μετά το πέρας της συνάντησης. Φυσικά δεν λείπει και η στιγμή που χτύπησε το καμπανάκι από την έναρξη των εργασιών, μαζί με χαλαρές στιγμές από το εσωτερικό της αίθουσας, όπου μαθαίνει έναν συνάδελφό του να λέει στα ελληνικά «καλή χρονιά».

«Στις Βρυξέλλες, για πρώτη φορά ως πρόεδρος του Eurogroup. Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία» έγραψε ο κ. Πιερρακάκης στην ανάρτησή του.

