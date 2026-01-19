Κ. Πιερρακάκης από το Eurogroup: «Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν δρόμο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και δυναμισμού»

«Αυτή ήταν μια ξεχωριστή συνάντηση Eurogroup για εμένα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που προεδρεύω της συνεδρίασης από την εκλογή μου τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, από το βήμα του Συμβουλίου, μετά το τέλος της συνεδρίασης.

Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου για την υλοποίηση των κοινών μας προτεραιοτήτων και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας»,

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που συζητήθηκαν, ξεκινώντας από την «ιστορική στιγμή», όπως είπε, που είχε την τιμή να παραλάβει από τον Υπουργό Οικονομικών της Βουλγαρίας «ένα από αυτά τα σετ νομισμάτων που διατέθηκαν στη Βουλγαρία», καθώς από την 1η Ιανουαρίου είναι το νεότερο μέλος της ζώνης του ευρώ.

Ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε και στη σημερινή συζήτηση των υπουργών για τη διακυβέρνηση της ευρωζώνης, λέγοντας, ότι «η εστίαση είναι στην ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης.

Οι αναπληρωτές μας και οι ειδικοί μας θα αρχίσουν να εργάζονται με στόχο την ολοκλήρωση των συστάσεων για συμφωνία στην επόμενη συνάντηση του Φεβρουαρίου».

Όπως είπε, «βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό πλαίσιο», «όπου ο διάλογος παραμένει απαραίτητος και η ενότητα και ο συντονισμός είναι το κλειδί. Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Η ανθεκτικότητα μόνη της δεν αρκεί για το μέλλον. Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν δρόμο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και δυναμισμού.

Το Eurogroup δεσμεύεται να κάνει το δικό του μέρος. Ένα ισχυρό σημείο εκκίνησης θα είναι η συμφωνία σε ένα ισχυρό σύνολο προτεραιοτήτων όταν αναθεωρήσουμε τις συστάσεις της ευρωζώνης τον επόμενο μήνα και, το πιο σημαντικό, να διασφαλίσουμε ότι θα τις υλοποιήσουμε».

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε την εκλογή του Διοικητή της Κροατικής Εθνικής Τράπεζας, Μπόρις Βούιτσιτς, για την επερχόμενη κενή θέση Αντιπροέδρου της ΕΚΤ.

Τέλος, ο Πιέρ Γκραμένα, Διευθυντής του Μηχανισμού Ευρωπαϊκής Σταθερότητας, στην έναρξη της ομιλίας του μετά το τέλος της συνεδρίασης, συνεχάρη τον κ. Πιερρακάκη για το πρώτο Eurogroup, τονίζοντας ότι, «βρήκα ότι προήδρευσε εξαιρετικά, με παραγωγικές και εποικοδομητικές συζητήσεις. Νομίζω ότι έθεσες έναν πολύ θετικό τόνο για τη θητεία σου», τόνισε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Eurogroup.