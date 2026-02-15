Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
«Πέφτουν» τη Δευτέρα οι υπογραφές με τη Chevron στο Μέγαρο Μαξίμου με την παρουσία Μητσοτάκη

Το παρών στις υπογραφές για τις συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy θα δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση στις 11 το πρωί της Δευτέρας 16/2 θα υπογραφούν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

