«Πέφτουν» τη Δευτέρα οι υπογραφές με τη Chevron στο Μέγαρο Μαξίμου με την παρουσία Μητσοτάκη
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Το παρών στις υπογραφές για τις συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy θα δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση στις 11 το πρωί της Δευτέρας 16/2 θα υπογραφούν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.
