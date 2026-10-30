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ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των καταστημάτων που έκλεισαν μετά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής

Στόχος να αποδεσμευτούν συγκεκριμένοι λογαριασμοί, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της επιχείρηση

Pizza Fan: Διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των καταστημάτων που έκλεισαν μετά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής
Στιγμιότυπα από τις εφαρμογές Wolt και efood με τις ενδείξεις μη διαθεσιμότητας καταστημάτων της Pizza Fan.
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Σε διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους της Pizza Fan βρίσκεται ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία των καταστημάτων της αλυσίδας που παραμένουν κλειστά, μετά τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων για τη φορολογική απάτη.

Στόχος είναι να αποδεσμευτούν συγκεκριμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης (μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές προς προμηθευτές).

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