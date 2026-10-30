Pizza Fan: Διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των καταστημάτων που έκλεισαν μετά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής

Σε διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους της Pizza Fan βρίσκεται ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία των καταστημάτων της αλυσίδας που παραμένουν κλειστά, μετά τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων για τη φορολογική απάτη.

Στόχος είναι να αποδεσμευτούν συγκεκριμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης (μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές προς προμηθευτές).