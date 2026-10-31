Γεωργιάδης για τα επεισόδια στα Χανιά: «Φασαρίες, ύβρεις και προσπάθεια να με εμποδίσουν να μπω στο Νοσοκομείο»

Στις αντιδράσεις και τις διαμαρτυρίες που συνάντησε κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο υπουργός δημοσίευσε στιγμιότυπα από την πρώτη ημέρα της περιοδείας του στα Χανιά, περιγράφοντας με ειρωνικό ύφος την υποδοχή που του επιφύλαξαν διαδηλωτές στα Σφακιά, στο Νοσοκομείο Χανίων και στο Κέντρο Υγείας Βάμου.

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Παρά τις αντιδράσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι πραγματοποιήθηκε πολύωρη συζήτηση για τα προβλήματα του Νοσοκομείου Χανίων και ότι υπήρξε κατάληξη ως προς τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Γεωργιάδης: «Ολόθερμη φιλόξενη Κρητική υποδοχή στα Σφακιά»

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας περιέγραψε όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του.

«Μερικά στιγμιότυπα από την χθεσινή πρώτη μου μέρα στα Χανιά. Ολόθερμη φιλόξενη Κρητική υποδοχή στα Σφακιά, φασαρίες, ύβρεις, προσπάθεια να με εμποδίσουν να μπω στο Νοσοκομείο στα Χανιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για προσπάθεια παρεμπόδισης της εισόδου του στο νοσοκομείο, χωρίς στην ανάρτησή του να προσδιορίζει ποιοι συμμετείχαν στα συγκεκριμένα περιστατικά.

«Μιλήσαμε πάνω από τρεις ώρες για το Νοσοκομείο Χανίων»

Σύμφωνα με τον υπουργό, παρά την ένταση που προηγήθηκε, η επίσκεψη στο Νοσοκομείο Χανίων ολοκληρώθηκε με εκτενή συζήτηση για τις ανάγκες της υγειονομικής μονάδας.

«Τελικά όμως μιλήσαμε 3 και πλέον ώρες με όλους και καταλήξαμε στο τί θα κάνουμε άμεσα για το Νοσοκομείο Χανίων», σημείωσε.

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Ο ίδιος δεν παρουσίασε στη συγκεκριμένη ανάρτηση αναλυτικά τις παρεμβάσεις που συμφωνήθηκαν ή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Διαμαρτυρίες και στο Κέντρο Υγείας Βάμου

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Βάμου, όπου, όπως υποστήριξε, βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με συνθήματα διαμαρτυρίας.

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«Μετά πήγαμε στο ΚΥ Βάμου, όπου πάλι με υποδέχθηκαν με τα γνωστά συνθήματα για του “ΝΑΤΟ τα σφαγεία!”», έγραψε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι διαμαρτυρίες δεν επηρεάζουν την κυβερνητική προσπάθεια στον χώρο της δημόσιας υγείας.

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«Όσο και να φωνάζουν κάποιοι ελάχιστοι, εμείς εργαζόμαστε συνεχώς για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών», ανέφερε.

Μερικά στιγμιότυπα από την χθεσινή πρώτη μου μέρα στα Χανιά. Ολόθερμη φιλόξενη Κρητική υποδοχή στα Σφακιά, φασαρίες, ύβρεις, προσπάθεια να με εμποδίσουν να μπω στο Νοσοκομείο στα Χανιά…Τελικά όμως μιλήσαμε 3 και πλέον ώρες με όλους και καταλήξαμε στο τί θα κάνουμε άμεσα για το Νοσοκομείο Χανίων. Μετά πήγαμε στο ΚΥ Βάμου, όπου πάλι με υποδέχθηκαν με τα γνωστά συνθήματα για του «ΝΑΤΟ τα σφαγεία!»…..όσο και να φωνάζουν κάποιοι ελάχιστοι, εμείς εργαζόμαστε συνεχώς για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 31, 2026

Η τοποθέτηση αυτή αποτυπώνει την κυβερνητική θέση για τις παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ τα συγκεκριμένα περιστατικά και οι διαμαρτυρίες αποτελούν μέρος της δημόσιας αντιπαράθεσης γύρω από την κατάσταση των υγειονομικών δομών.