Μητσοτάκης για φρεγάτα «Νέαρχος»: «Η γαλανόλευκη κυματίζει ήδη στον ιστό της» – Το μήνυμα για την άμυνα της χώρας

Στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα FDI «Νέαρχος» αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας την ημέρα ιδιαίτερα σημαντική για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η φρεγάτα «Νέαρχος» αποτελεί τη δεύτερη ελληνική Belharra, μετά τον «Κίμωνα», και συνέδεσε την εξέλιξη με την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων και στις δύο ακόμη φρεγάτες του ίδιου τύπου που αναμένεται να αποκτήσει η Ελλάδα.

Μητσοτάκης: «Σπουδαία στιγμή για το Πολεμικό Ναυτικό»

«Σήμερα είναι μία σπουδαία στιγμή για το Πολεμικό μας Ναυτικό και μία ακόμη ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως σημείωσε, η ελληνική σημαία κυματίζει ήδη στον ιστό της φρεγάτας «Νέαρχος», μετά την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της σημαίας.

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι με την προσθήκη της δεύτερης Belharra ενισχύεται η αμυντική δυνατότητα της χώρας και η σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Οι νέες Belharra και το εξοπλιστικό πρόγραμμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη φρεγάτα «Νέαρχος» ένα ακόμη βήμα στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, το οποίο, όπως ανέφερε, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αμυντικής και διπλωματικής θωράκισης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Στην ανάρτησή του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαχείριση των δημόσιων πόρων, τονίζοντας την ανάγκη οι αμυντικές δαπάνες να αποδίδουν ουσιαστικό αποτέλεσμα.

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Παράλληλα, ευχαρίστησε τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού για την εντατική εκπαίδευσή τους, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες φρεγάτες.

Μετά τον «Νέαρχο» έρχονται «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός, η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με φρεγάτες FDI θα συνεχιστεί.

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Μετά τον «Κίμωνα» και τον «Νέαρχο», η Ελλάδα προετοιμάζεται να υποδεχθεί ακόμη δύο πλοία του ίδιου τύπου.

Πρόκειται για τον «Φορμίωνα», τον οποίο ο πρωθυπουργός αναμένει σύντομα, και τον «Θεμιστοκλή», με ορίζοντα το 2028.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με ευχές για τη νέα φρεγάτα, γράφοντας: «Καλοτάξιδος, λοιπόν ο “Νέαρχος” στις πάντα ελεύθερες και γαλανές θάλασσές μας».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Σήμερα είναι μία σπουδαία στιγμή για το Πολεμικό μας Ναυτικό και μία ακόμη ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα: η γαλανόλευκη σημαία κυματίζει, ήδη, στον ιστό της φρεγάτας “Νέαρχος”, της δεύτερης Belharra, που εντάσσεται στον εθνικό στόλο μετά τον “Κίμωνα”. Διευρύνεται, έτσι, η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων μας Δυνάμεων και ενισχύεται η σταθερότητα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

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Πρόκειται για ένα επιπλέον βήμα από τα πολλά που περιλαμβάνει το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα, καθιστώντας τη χώρα πιο ασφαλή από ποτέ. Ένα πρόγραμμα που γίνεται μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Πολιτείας να θωρακιστούν αμυντικά και διπλωματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Με το κάθε ευρώ απ’ το υστέρημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων να πιάνει τόπο και να φέρνει αποτέλεσμα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, που εκπαιδεύονται εντατικά για να υπηρετήσουν στα νέα υπερσύγχρονα σκάφη μας. Γιατί ας μη ξεχνάμε, ότι ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε και δύο ακόμη φρεγάτες αυτού του τύπου: σύντομα τον “Φορμίωνα” και τον “Θεμιστοκλή” το 2028. Συνεχίζουμε, έτσι, να βαδίζουμε μπροστά. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια!

Καλοτάξιδος, λοιπόν ο “Νέαρχος” στις πάντα ελεύθερες και γαλανές θάλασσές μας».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού: