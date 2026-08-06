ΠΑΣΟΚ για ΟΣΔΕ: “Η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει ένα πρωτοφανές φιάσκο σε πρωθυπουργική φιέστα”

«Η σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην ΑΑΔΕ για την παρουσίαση της νέας εφαρμογής του ΟΣΔΕ αποτελεί μνημείο κυβερνητικού θράσους», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Ειδικότερα αναφέρει ότι «αφού η κυβέρνηση κατέρριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως ‘μεταρρύθμιση’ την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες». Προσθέτει ότι «οι παραγωγοί περίμεναν την έναρξη των αιτήσεων από την άνοιξη», «ακολούθησαν διαδοχικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις, με τελευταία εκείνη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα μέσα Ιουνίου» και «τελικά, φτάσαμε στις αρχές Αυγούστου για να στηθεί ακόμη μία επικοινωνιακή φιέστα, την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η αντίστοιχη διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί».

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Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση πανηγυρίζει, ενώ έχει καταστήσει τη χώρα ουραγό στην Ευρώπη» και επτά χρόνια τώρα, είναι κάθε χρόνο και χειρότερα. Πιο συγκεκριμένα τονίζει ότι «φέτος, εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι καλούνται, μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, να διορθώσουν σφάλματα και να ολοκληρώσουν τους απαραίτητους ελέγχους», καθώς «η απόφαση της ΑΑΔΕ ορίζει ότι μόνο οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να συμπεριληφθούν στην προκαταβολή του Οκτωβρίου, ενώ όσες υποβληθούν αργότερα παραπέμπονται για πληρωμή έως το τέλος Νοεμβρίου». Το ΠΑΣΟΚ διερωτάται αν η κυβέρνηση θα καταφέρει «να τηρήσει έστω και μία ημερομηνία αυτή τη φορά».

Αναφέρει ότι «η κυβέρνηση σπατάλησε πολύτιμο χρόνο και τώρα μεταφέρει στους αγρότες το κόστος της δικής της καθυστέρησης, περιορίζοντας ασφυκτικά τα περιθώρια για ελέγχους και διορθώσεις και θέτοντας σε κίνδυνο την έγκαιρη πληρωμή τους».

Επιπλέον το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι την ίδια στιγμή, «αποκαλύπτεται αυτό που η κυβέρνηση απέκρυπτε επιμελώς: ότι ο ελληνικός Οργανισμός Πληρωμών παρέμεινε για 18 ολόκληρους μήνες σε καθεστώς αναστολής διαπίστευσης, προτού αυτή αποκατασταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται πλέον ακόμη και από την ίδια την κυβέρνηση».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει πως «όταν καθυστερεί το κράτος, διοργανώνονται φιέστες», ενώ «όταν καθυστερεί ο αγρότης, επιβάλλονται ποινές».

Κατόπιν των παραπάνω το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι απαιτεί:

-πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής, χωρίς τεχνικά προβλήματα,

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-επαρκή χρόνο για ελέγχους, διορθώσεις και οριστικοποίηση των αιτήσεων,

-προστασία των παραγωγών από κάθε οικονομική συνέπεια που οφείλεται στην κυβερνητική καθυστέρηση,

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-σαφές, δεσμευτικό και δημόσιο χρονοδιάγραμμα ελέγχων και πληρωμών.

«Όσες φιέστες κι αν οργανώσει η κυβέρνηση η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτυλίχθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθισης αγροτικών ενισχύσεων, με προνομιούχους τους ημετέρους και μεγάλα θύματα τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους», αναφέρει καταληκτικά.