ΠΑΣΟΚ: Τι «θέρισε» ο κ. Χιλετζάκης και με ποια βοήθεια; (Βίντεο)

Με νέα ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, για μια ακόμη φορά κάνει αναφορά στη «σχέση» του εκ των κατηγορουμένων Μύρωνα Χιλετζάκη με τη Νέα Δημοκρατία.

Μάλιστα, δίνει στη δημοσιότητα δόθηκε ένα βίντεο από εκδήλωση της ΝΔ στην Κρήτη.

Αναλυτικά:

Ο κ. Χιλετζάκης -φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος επιδοτήσεων στην Κρήτη- τον Μάιο του 2025 παραβρίσκεται, όπως φαίνεται σε βίντεο, σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με τη συμμετοχή υπουργών της κυβέρνησης και θέμα την αγροτική πολιτική.



Ακούγεται στο βίντεο να εξάρει «το ταπεραμέντο της Νέας Δημοκρατίας και του κ.Τσιάρα» για τα κονδύλια που έχει εξασφαλίσει στις Βρυξέλλες και κλείνει την τοποθέτηση του με τη φράση «έξι χρόνια έσπερνε η Νέα Δημοκρατία και τώρα θερίζουμε».



Πολύ …ενεργός εμφανίζεται για «αδρανές» μέλος όπως τον χαρακτηρίζει η κυρία Σδούκου.



Εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να προσποιείται ότι δεν τον ξέρει τον κ. Χιλετζάκη;



Εξακολουθεί να αρνείται τις προνομιακές του σχέσεις με τον πρώην υπουργό της Λευτέρη Αυγενάκη, τον οποίο και προστάτευσε από την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Τελικά τι «θέρισε» ο κ. Χιλετζάκης και με ποια βοήθεια;



Μια κυβέρνηση που τάχα υπερασπίζεται την κάθαρση, γιατί δεν τολμά να διαγράψει τα εμπλεκόμενα μέλη της;

Συμμερίζεται ο Πρωθυπουργός την άποψη της Εκπροσώπου του ότι «δεν ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία»;