ΠΑΣΟΚ: “Η μεγάλη τομή του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή ετοιμάζεται να πάει… κουβά”

«Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι και η “μεγάλη τομή” που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή ετοιμάζεται να πάει… κουβά, για να χρησιμοποιήσουμε την αγαπημένη φράση του κ. Μαρινάκη», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση σχετικά με συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον ρ/σ ΣΚΑΪ.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ δεν προλαβαίναμε να μετράμε τα “αν γίνει”, “αν προχωρήσει” του κυβερνητικού εκπροσώπου». Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης όντας με την πλάτη στον τοίχο επιστράτευσε ένα πρόχειρο επικοινωνιακό πυροτέχνημα συνοδευόμενο από τις βαρύγδουπες υποσχέσεις για ρήξη με το “βαθύ κράτος”, το πελατειακό κράτος που έστησε η κυβέρνηση του και ο ίδιος δηλαδή, για να αποπροσανατολίσει από το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο πρωταγωνιστούν τα στελέχη του».

Επιπλέον το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «ο κ. Μαρινάκης εγκάλεσε σήμερα την αναπληρώτρια τομεάρχη Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μαρινίκη Θεοδώρου, γιατί εξέφρασε την άποψη της με σοβαρότητα, σεβασμό προς τη συνομιλήτρια της και ακρίβεια» και σημειώνει: «Στη Ελληνική Δημοκρατία, όπως έχει δικαίωμα η κυρία Σώτη Τριανταφύλλου να δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλά με ηθικούς όρους, το ίδιο δικαίωμα έκφρασης έχει και οποιοσδήποτε άλλος διαφωνεί με τη θέση της και πιστεύει ότι δεκάδες στελέχη και ψηφοφόροι ενός δημοκρατικού προοδευτικού κόμματος δεν στερούνται ηθικού τεκμηρίου για να τοποθετούνται για τη διαφθορά που παράγει η “επιτελική” κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

«Εκτός και αν στη δημοκρατία “made in Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη“, ισχύει κάτι διαφορετικό», συνεχίζει, προσθέτοντας ότι «μαθήματα περί “θεσμικών ορίων” δεν είναι σε θέση να κάνει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που έστησε ένα δυσώδες παρακράτος υπονομεύοντας το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια».