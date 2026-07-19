Τσουκαλάς για την κυριακάτικη ανάρτηση του Μητσοτάκη: «Λειτουργείτε ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά»

Τη δική του απάντηση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων «συνειδητά λέτε στην κοινωνία πως «δεν έγινε και κάτι που παραπέμπονται 22 κυβερνητικά στελέχη».

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Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να περιγράψει ως success story τις επιδόσεις της κυβέρνησης στους τομείς του ιδιωτικού χρέους και της υγείας.

Δεν τον προστατεύουν οι Υπουργοί και οι συνεργάτες του;

Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά ελάχιστους γιατί θέτει πάρα πολλά κριτήρια και δεν προβλέπει διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων, ενώ ο εξωδικαστικός μηχανισμός στα έξι έτη λειτουργίας έχει ρυθμίσει ένα πολύ μικρό μέρος των ιδιωτικού χρέους.

Η κυβέρνηση αρνήθηκε και τις 120 δόσεις που προτείναμε και την υποχρεωτικότητα στη συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό και της προστασία της πρώτης κατοικίας.

Στην υγεία η μη πλήρωση των οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία της περιφέρειας είναι πλέον κανονικότητα και η έλλειψη προσωπικού μαστίζει το σύστημα υγείας. Ο Πρωθυπουργός δε βρήκε λέξη να πει για τη διακοπή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας και τις σοβαρές επιπτώσεις που αυτή προκαλεί σε χιλιάδες ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι είτε με τις δυσβάσταχτες συνέπειες της αιφνίδιας διακοπής της θεραπείας τους.

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Σε σχέση με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, συστήνουμε στον Πρωθυπουργό να την διαβάζει και να μη μένει σε όσα του μεταφέρει το επιτελείο του. Γιατί αν την είχε διαβάσει, δεν θα έγραφε αυτά που γράφει. Εκτός και αν έχει ξεπεράσει και τον εαυτό του στο θράσος.

Τι έχει αλήθεια να πει ο κ. Μητσοτάκης, για την πιο αιχμηρή διαπίστωση της Έκθεσης που ο ίδιος επικαλείται και αφορά στον «χαμηλό αριθμό διώξεων και τελεσίδικων αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς» συμπεριλαμβανομένης της «διαφθοράς υψηλού επιπέδου»;

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Δεν διάβασε ο Πρωθυπουργός το τμήμα της Έκθεσης της Κομισιόν για το 2026 που αποτυπώνει την αρνησιδικία και τις δραματικές καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, καταγράφοντας παράλληλα την απόφαση να τεθεί στο αρχείο το πολιτικό και παρακρατικό σκέλος του σκανδάλου των υποκλοπών Predator-ΕΥΠ, το οποίο χαρακτηρίζει “ανοιχτή υπόθεση σε εξέλιξη”, ενώ την ίδια ώρα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ η πλήρης κατάρρευση της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η επίσημη θέση του Οργανισμού υπό την αυστηρή επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποκαλύπτουν ένα ακόμη κοινοβουλευτικό κουκούλωμα των υπουργικών ευθυνών;

Κύριε Μητσοτάκη είναι ντροπή να θριαμβολογείτε για τις παραπομπές 22 κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη. Δεν έχετε καταλάβει πόση ζημιά έχετε κάνει στη χώρα για να θρέψετε τον πελατειακό μηχανισμό σας; Άξιζε αυτό που κάνατε στην Ελλάδα και στον πρωτογενή τομέα ;

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Τι έχετε να πείτε κ. Μητσοτάκη για τον κ. Μελά, την προσωπική επιλογή σας που καταδικάστηκε και παραπέμπεται για ακόμα πιο σοβαρά αδικήματα;

Συνειδητά λέτε στην κοινωνία πως «δεν έγινε και κάτι που παραπέμπονται 22 κυβερνητικά στελέχη». Λειτουργείτε ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά.