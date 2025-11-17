ΠΑΣΟΚ: Η ΕΛΑΣ προσήγαγε προληπτικά τον Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες

Στην προσαγωγή του Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου στάθηκε το ΠΑΣΟΚ με επίσημη ανακοίνωση του την Δευτέρα 17/11.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση για αυτή την εξέλιξη.

Αναλυτικά:

Aπίστευτο και όμως αληθινό.

Εν έτει 2025 η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά. Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές;

Ποιον στόχο υπηρετούν;

Αναμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης.