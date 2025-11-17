ΠΑΣΟΚ: Η ΕΛΑΣ προσήγαγε προληπτικά τον Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Στην προσαγωγή του Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου στάθηκε το ΠΑΣΟΚ με επίσημη ανακοίνωση του την Δευτέρα 17/11.
Παράλληλα, στην ανακοίνωση εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση για αυτή την εξέλιξη.
Αναλυτικά:
Aπίστευτο και όμως αληθινό.
Εν έτει 2025 η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά. Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές;
Ποιον στόχο υπηρετούν;
Αναμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης.
