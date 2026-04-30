Αυτοψία στο Πρωτοδικείο της Λουκάρεως – “Δεν υπάρχουν άτομα να λειτουργήσουν τα μηχανήματα ελέγχου” (φωτογραφίες)

Σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στο Πρωτοδικείο της πρώην σχολής Ευελπίδων στη Λουκάρεως εγείρονται μετά το αιματηρό περιστατικό με τον 89χρονο που πυροβόλησε εντός του χώρου. Η αυτοψία του DEBATER αποκαλύπτει σημαντικά κενά τόσο στον έλεγχο εισόδου όσο και στη λειτουργία των προβλεπόμενων μηχανισμών ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μηχανήματα ελέγχου που βρίσκονται στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου δεν λειτουργούσαν τη στιγμή του περιστατικού. Ωστόσο ούτε και τώρα. Παράλληλα, υπάλληλοι επισημαίνουν πως το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στον εξοπλισμό, αλλά κυρίως στην έλλειψη προσωπικού. «Δεν υπάρχουν άνθρωποι να τα χρησιμοποιήσουν», αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ακόμα και όταν ο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος, δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό για τη λειτουργία του.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, καθώς η πρόσβαση στους χώρους των δικαστηρίων πραγματοποιείται χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, εκθέτοντας σε κίνδυνο εργαζόμενους, δικαστικούς λειτουργούς και πολίτες.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας σε ανακοίνωσή της επισημαίνει σειρά χρόνιων προβλημάτων που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, αναφέρει τον υπερβολικά μικρό αριθμό στελεχών, την έλλειψη κατάλληλων χώρων, αλλά και σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και οργανωτικά εργαλεία.

Όπως τονίζεται, ακόμα και τα βασικά καθήκοντα εκτελούνται με μεγάλες δυσκολίες, λόγω της απουσίας κρίσιμων προϋποθέσεων, όπως σαφές καθηκοντολόγιο και κανονισμός λειτουργίας. Παράλληλα, γίνεται λόγος για έλλειψη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και ανεπαρκή εκπαίδευση του προσωπικού.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχουν δικαστικοί αστυνομικοί που έχουν ήδη προσληφθεί, αλλά δεν έχουν λάβει την απαραίτητη βασική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο. Επιπλέον, επισημαίνεται σημαντικό νομοθετικό κενό που επηρεάζει την ομαλή άσκηση των καθηκόντων, καθώς και αντικρουόμενες διατάξεις σχετικά με το θεσμικό καθεστώς του προσωπικού.

Η Ένωση αναφέρεται επίσης στο μισθολογικό καθεστώς των εργαζομένων, το οποίο –όπως υποστηρίζει– δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας και στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, ζητείται άμεση θεσμική παρέμβαση και διόρθωση των προβλημάτων, με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει με τον πιο έντονο τρόπο τις αδυναμίες του συστήματος ασφαλείας στα δικαστήρια, επαναφέροντας στο προσκήνιο την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα που θα διασφαλίζουν την προστασία όλων των εμπλεκομένων.