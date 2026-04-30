Κοιλιοκάκη στα παιδιά: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται – Οι τροφές που απαγορεύονται

Η κοιλιοκάκη ή δυσανεξία στη γλουτένη, δεν είναι τροφική αλλεργία αλλά αποτελεί ένα αυτοάνοσο νόσημα του γαστρεντερικού συστήματος.

Συγκεκριμένα, τα άτομα που πάσχουν παρουσιάζουν φλεγμονή στο λεπτό έντερο όταν καταναλώσουν τροφές που περιέχουν γλουτένη.

Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη που εμπεριέχεται στα σιτηρά όπως: σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη.

Η νόσος που δεν έχει θεραπεία

Η κοιλιοκάκη μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής, από την παιδική ηλικία έως την ενήλικη. Συχνά εμφανίζεται μόλις το βρέφος ξεκινήσει τις στερεές τροφές, δηλαδή στους 6 μήνες περίπου. Μετά την διάγνωση της, ακολουθεί το άτομο για το υπόλοιπο της ζωής του. Από τη μία πλευρά, η κοιλιοκάκη δεν έχει θεραπεία, από την άλλη όμως, μπορεί να αντιμετωπισθεί με διατροφικές προσαρμογές.

Η κοιλιοκάκη είναι συχνή και παρουσιάζεται με συχνότητα 1 στα 100 παιδιά ενώ τα κορίτσια προσβάλλονται δύο φορές συχνότερα από τα αγόρια.

Ποια είναι τα συμπτώματα της κοιλιοκάκης

Τα πιο κλασσικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Διάρροια

Απώλεια βάρους

Χαμηλό ανάστημά

Ανορεξία

Εμετός

Κοιλιακός πόνος,

Πρήξιμο

Δυσκοιλιότητα

Ποια παιδιά έχουν προδιάθεση

Παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, με ανεπάρκεια IGA, με θυρεοειδοπάθεια, με σύνδρομο Down και Turner, με αυτοάνοση ηπατική νόσο και συγγενείς πρώτου βαθμού με άτομο με κοιλιοκάκη έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν τα ίδια κοιλιοκάκη. Η διάγνωση της νόσου γίνεται αρχικά με ειδικές εξετάσεις αίματος

Οι τροφές που απαγορεύονται

Το βασικό είναι να μάθετε στο παιδί σας να μπορεί να αναγνωρίζει τρόφιμα που δεν περιέχουν γλουτένη. Αυτό θα το βοηθήσει να κατανοήσει τη διατροφή του. Η δίαιτα στα παιδιά με κοιλιοκάκη πρέπει να είναι αυστηρή καθώς δεν επιτρέπεται να τρώνε:

-όλα τα προϊόντα που περιέχουν: πρωτεΐνη σίτου, σιτάλευρο, σίκαλη, αλεύρι ολικής άλεσης, σιμιγδάλι, κριθάρι, βύνη, τριτικάλε ή ίχνη γλουτένης

-αλλαντικά που περιέχουν ψωμί (πχ. λουκάνικα, παριζάκι)

-απομιμήσεις κρέατος / ψαριών (πχ μπάρες ψαριού – fish sticks)

-τροφές με αλεύρι (πχ. τυρί)

-βρεφικές κρέμες (πχ μπισκοτόκρεμα, δημητριακών)

-ψωμί, κέικ, πίτες, μπισκότα, κράκερς, φρυγανιές, κρουτόν, δημητριακά, κρουασάν, βάφλες, γκοφρέτες κ.ά

-ζυμαρικά, φιδέ, τραχανάς, καρυκευμένο ρύζι

-σνακ (πχ. πατατάκια, τορτίγιες) και προϊόντα με χρωστικές (πχ. τσίχλες, καραμέλες)

-ροφήματα σοκολάτας (κακάο)

Είναι πολύ σημαντικό σύμφωνα με τους παιδιάτρους να προσέχουμε και τις κρυφές πηγές γλουτένης διαβάζοντας προσεκτικά τις ετικέτες των τροφίμων (ως προϊόντα χωρίς γλουτένη).