Αποκλειστικό DEBATER: Θάνατος κρατούμενου στη ΓΑΔΑ

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29/4 ένας κρατούμενος του ΑΤ Ομονοίας όντας στην ΓΑΔΑ.

Ο άνδρας από το Μπαγκλαντές που ήταν κρατούμενος του Τμήματος Ομονοίας για υπόθεση χρήσης ναρκωτικών άφησε την τελευταία του πνοή αιφνιδίως σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER μέσα στα κρατητήρια στην ΓΑΔΑ.

Μάλιστα, φαίνεται να είχε κληθεί και το ΕΚΑΒ λίγες ώρες πριν τον θάνατο του και φέρεται να ειπώθηκε πως δεν χρειάζεται νοσοκομείο.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες και ερευνούν τα αίτια του θανάτου του κρατούμενου, με τις πληροφορίες να τονίζουν ότι πιθανόν να πέθανε από παθολογικά αίτια.