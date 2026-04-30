Πιερρακάκης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Επιταχύνετε τις διαδικασίες για τους πληγέντες σε Μάτι, Μάνδρα, Τέμπη

Την άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών, με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Μάτι, Μάνδρα και Τέμπη, ζητά ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με επιστολή του προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην παροχή ουσιαστικής λύσης για πολίτες που παραμένουν επί χρόνια εγκλωβισμένοι σε χρονοβόρες δικαστικές εκκρεμότητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επεκτείνεται σε κάθε περίπτωση άσκοπων δικαστικών εκκρεμοτήτων, ιδίως όταν τα ένδικα μέσα κρίνονται προδήλως αβάσιμα ή στερούνται πιθανοτήτων ευδοκίμησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιστολή που εστάλη στις 22 Απριλίου 2026, ο κ. Πιερρακάκης καλεί το ΝΣΚ να εξετάσει κατά προτεραιότητα τις εκκρεμείς αιτήσεις για εξώδικη ή συμβιβαστική επίλυση διαφορών, καθώς και τα αιτήματα παραίτησης από ένδικα μέσα.

Η κατεύθυνση είναι σαφής: αποφυγή αντιδικιών χωρίς νομικό έρεισμα και ταχεία διευθέτηση υποθέσεων που χρονίζουν εις βάρος των πολιτών.

Σημειώνεται πως αυτή η κίνηση αποτελεί συνέχεια των νομοθετικών παρεμβάσεων για τις καταστροφές σε Μάτι και Μάνδρα, ενώ εναρμονίζεται με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ανάλογη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών. Στο πλαίσιο αυτό, το Δημόσιο δεσμεύεται να μην ασκεί ένδικα μέσα σε υποθέσεις αποζημιώσεων ή να παραιτείται από ήδη ασκηθέντα, διασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή δικαίωση των πληγέντων.

Τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής είναι ήδη μετρήσιμα. Από την ψήφιση των σχετικών διατάξεων έχουν εκδοθεί 66 πρακτικά για το Μάτι και 14 για τη Μάνδρα, με τις καταβολές προς τους δικαιούχους να αγγίζουν τα 5.482.000 ευρώ. Η σύγκριση με τα 2.986.914 ευρώ που είχαν καταβληθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2025 καταδεικνύει τη σημαντική επιτάχυνση που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα.

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η ενεργοποίηση του ΝΣΚ αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης και την εμπέδωση του αισθήματος δικαίου, περιορίζοντας καθυστερήσεις που εξαντλούν τις αντοχές των πληγέντων.