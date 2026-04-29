Τσίπρας: Δεν θα βάλουμε φόρους στην μεσαία τάξη, αυτή τη φορά

Το δικό του μήνυμα έστειλε από την ομιλία του στο Ηράκλειο ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη».

«Παλαιότεροι θα θυμάστε – εγώ τουλάχιστον, όταν πήγαινα στο δημοτικό, μας το έλεγαν αυτό. Είχε γίνει και μια ωραία καμπάνια τότε: ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Σήμερα μας λένε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την ακρίβεια – «φυσικό φαινόμενο». Μας ταΐζουν τα καρτέλ κατάμουτρα: στο ρεύμα, στα καύσιμα, στο σούπερ μάρκετ. Από τις θηριώδεις αυξήσεις των τιμών, το κράτος εισπράττει πολλαπλάσια φορολογία. Και μας λένε ότι αυτό είναι φυσικό φαινόμενο. Από τους πολίτες, τους πολλούς – εκείνους που μπαίνουν με τρόμο στο σούπερ μάρκετ και βλέπουν να αδειάζει το πορτοφόλι τους – ύστερα έρχεται η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, ο «φιλέσπλαχνος», και μοιράζει κάποια φιλοδωρήματα. Κάθε φορά που πέφτει δημοσκοπικά. Προχθές μοίρασε 500 εκατομμύρια. Τι είναι αυτά τα χρήματα; Είναι τα χρήματα που εισπράττει από τον σταθερά πολύ υψηλό ΦΠΑ. Μάλιστα, είναι ένας έμμεσος φόρος, και τον πληρώνει το ίδιο κι αυτός που έχει και αυτός που δεν έχει. Δεν είναι, λοιπόν, φυσικό φαινόμενο η ΔΕΗ να καθοδηγεί το καρτέλ της ενέργειας. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο να κερδοσκοπούν ασύδοτα οι ολιγάρχες» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«θέλω όμως να πω ότι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να μας συμβεί ως κοινωνία είναι να συνηθίσουμε αυτή την αντίληψη. Την αντίληψη ότι «έλα μωρέ, αυτή είναι η Ελλάδα». Του… Φραπέ; Όχι, δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Να πούμε την ίδια φράση, αλλά με άλλον τονισμό: Να πούμε αυτή είναι η Ελλάδα» – με υπερηφάνεια, βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους να δίνουν μάχη για τα παιδιά μας. Βλέποντας τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, που παρά το ότι παίρνουν χίλια ευρώ, δίνουν τον εαυτό τους για την επόμενη βάρδια. Βλέποντας τους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής. Έλεγα, λοιπόν, ότι σύμφωνα με μια πολύ πρόσφατη μελέτη, οι Έλληνες πολίτες πρέπει να δαπανούν – προσέξτε – το 90% του μέσου μηνιαίου μισθού για να νοικιάσουν ένα σπίτι. Όχι γκαρσονιέρα, όχι τριάρι – ένα απλό σπίτι. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025. Τι χρειάζεται, λοιπόν, για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα; Προφανώς, αυξήσεις στους μισθούς».

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «ο ίδιος ο πρωθυπουργός έσπευσε από την πρώτη μέρα να αποφανθεί ότι πρόκειται για ανθρώπινο λάθος, για να ακολουθήσουν αυτές οι εξοργιστικές τακτικές συγκάλυψης.

Και όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που την προχωρούν χωρίς καμία ντροπή οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, για να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κανένα έγκλημα, μόνο ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις που είναι, όπως λένε, το «job description» του βουλευτή.

«Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών έσπευσαν να επιτεθούν με τον πιο άδικο τρόπο στην Ευρωπαία Εισαγγελέα και στους Έλληνες συνεργάτες της, που αποκάλυψαν την υπόθεση και τόλμησαν να διατυπώσουν κατηγορίες για διαφθορά, απάτη, κατάχρηση εξουσίας και εμπορία επιρροής, όπως μας είπαν».

»Ξέρετε κάτι; Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου αυτά τα φαινόμενα, που περιέγραψα πριν, τείνουν να θεωρούνται κανονικότητα. Και η διαφθορά να παρουσιάζεται ως «job description», ως επάγγελμα, και η συγκάλυψη ως κανόνας. Όλα αυτά, λοιπόν, που συμβαίνουν στη χώρα, θέλω να τα επισημάνω για μια ακόμη φορά και να επιστρέψω και στο βιβλίο, που κλείνει έναν μεγάλο κύκλο παρουσιάσεων εδώ, στο Ηράκλειο.

Ναι, λοιπόν, η «Ιθάκη» δεν είναι μόνο ένας τόπος επιστροφής. Είναι τόπος απολογισμού της διαδρομής, των επιλογών, των αντοχών, του πραγματικού νοήματος του ταξιδιού – και των λαθών. Είναι – και θέλησα να είναι – ένας οδικός χάρτης για το σήμερα και το αύριο. Μια δήλωση ότι ο αγώνας συνεχίζεται από όλους μας, κάθε μέρα. Σε νέες συνθήκες, με νέες μορφές, νέους συσχετισμούς, νέα πρόσωπα, νέες αναζητήσεις. Αλλά με τους ίδιους πάντα στόχους: δημοκρατία, εντιμότητα και δικαιοσύνη. Το Σύνταγμα είναι ανάγκη υπαρξιακή, θα έλεγα, για τη χώρα. Να χαράξουμε έναν δρόμο προς αυτούς τους προορισμούς. Γιατί η πατρίδα μας βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Χρειάζεται σταθερότητα και μια νέα κανονικότητα – πραγματική κανονικότητα. Γιατί η ασύστολη χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, η καταβαράθρωση κάθε έννοιας κράτους δικαίου, η εκτίναξη της διαφθοράς αλλά και των ανισοτήτων, δεν είναι κανονικότητα. Πώς να το κάνουμε; Ούτε μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες κοινωνικής εμπιστοσύνης και κοινωνικής ειρήνης με αυτά τα δεδομένα. Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να κομπορρημονεί ότι είναι προστάτης σας, αλλά η πραγματικότητα είναι και εδώ προβληματική. Προσέξτε: η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού καθιστά την οικονομία του νησιού ευάλωτη. Η λειψυδρία, που προκαλείται από την κλιματική κρίση, έχει γίνει κρίσιμο πρόβλημα στη χώρα. Ενώ, σε ορισμένες περιοχές – τα είπαμε – η στέγη είναι τεράστιο ζήτημα».

Παράλληλα συμπλήρωσε: «Ταυτόχρονα, το διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι, ο ΒΟΑΚ και άλλες δημόσιες υποδομές καθυστερούν. Την ίδια στιγμή, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι δραματικά υποστελεχωμένο – διαλυμένο, λένε κάποιοι. Οκτώ χιλιάδες πολίτες βρίσκονται στις λίστες των χειρουργείων. Ξέρετε ποιο είναι το νέο «ρουσφέτι»; Ότι πρέπει να περάσεις από τα βουλευτικά γραφεία των κυβερνητικών βουλευτών για να βρεις σειρά προτεραιότητας στις λίστες των χειρουργείων. Έχουμε, λοιπόν, ένα ΕΣΥ δραματικά υποστελεχωμένο, στα όρια της κατάρρευσης», είπε.

Αναφερόμενο στην δημόσια παιδεία ανέφερε: «Έχουμε τη δημόσια παιδεία να αντιμετωπίζει όχι μόνο ζήτημα με τα κενά και τις χαμηλές αμοιβές, αλλά και σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας των σχολικών κτιρίων. Και βέβαια, η Κρήτη, όπως αρχικά ανέφερα, έχει υποστεί άδικο και πρωτοφανή διασυρμό από τα «γαλάζια» κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι είναι αυτό, λοιπόν, που ζητείται για την Κρήτη; Ζητείται αξιοκρατία, ζητείται διαφάνεια, ζητείται παραγωγικό σχέδιο, ζητείται εντιμότητα και λογοδοσία παντού.

»Τι είναι αυτό, λοιπόν, που χρειαζόμαστε; Χρειαζόμαστε – θα το πω, ίσως ακούγεται βαρύγδουπο – μια ηθική επανάσταση. Μια ηθική επανάσταση είναι υπαρξιακά αναγκαία σήμερα για την πατρίδα μας. Και ναι, η διαδρομή μας, η πορεία μας, τα λάθη μας, οι ήττες μας… Ξέρετε, πολλές ήττες είναι πιο σημαντικές ακόμη και από τις μεγαλύτερες νίκες, όταν σε διαμορφώνουν. Η αυτοπεποίθηση που έχουμε, ότι μπορούμε να ισχυριστούμε πως εμείς είμαστε εκείνοι που θα θέσουμε πρώτα τον εαυτό μας σε κρίση, σε έλεγχο και σε λογοδοσία, ώστε να λειτουργήσουν οι θεσμοί σε αυτόν τον τόπο – το κράτος δικαίου, η δικαιοσύνη – όλα αυτά μας επιτρέπουν να πούμε σήμερα ότι ναι, μπορούμε να εγγυηθούμε, αυτή την ηθική επανάσταση που είναι αναγκαία στον τόπο μας. Να δώσουμε τη μάχη ώστε αυτά να γίνουν κανόνας και τρόπος λειτουργίας κάθε εξουσίας. Γιατί αυτά αποτελούν όχι απλώς πεποιθήσεις μας, αλλά την ίδια την πολιτική μας ταυτότητα».

Ο κ. Τσίπρας κατέληξε αναφέροντας: «Πώς περνάμε από την επιθυμία στη διεκδίκηση; Από το όραμα στην πράξη; Πώς αφήνουμε πίσω μια κυβέρνηση που συμβολίζει τη φθορά, την αστάθεια, τη διαφθορά; Πώς βάζουμε τη χώρα σε μια διαφορετική πορεία, με προοπτική και ασφάλεια για τους πολλούς; Η απάντηση δεν είναι και δεν μπορεί να είναι αφηρημένη. Υπάρχει η ισχυρή βούληση της κοινωνίας που ζητά αλλαγή, και αυτή η συλλογική βούληση πρέπει να μετατραπεί σε ορμητική πολιτική δύναμη. Γιατί, αν τα δεδομένα μείνουν ίδια, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Η ανακύκλωση της παθογένειας – η οποία, ξέρετε, εν τέλει δεν είναι μοίρα, είναι επιλογή. Είναι δική μας επιλογή το αν θα μείνουμε αδρανείς ή αν θα μείνουμε θεατές. Γι’ αυτό, λοιπόν, το καθήκον – για μένα, για εμάς, για εσάς, για όλους – είναι σαφές: να αλλάξουμε τα δεδομένα για να αλλάξουμε την πορεία της χώρας.

Να τα αλλάξουμε όλα, αν χρειαστεί. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Αυτό επιβάλλει σήμερα η πραγματικότητα. Τα πολιτικά σχήματα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι στις επιδιώξεις όσων τα συγκροτούν. Και η ανάγκη της κοινωνίας σήμερα είναι να βγούμε μπροστά. Να βγούμε μπροστά για μια ριζική ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, που σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Μια υπέρβαση των σημερινών σχηματισμών, με στόχο έναν προοδευτικό, πολύχρωμο, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα. Που θα συνδυάζει την εμπειρία με τη φρεσκάδα νέων προσώπων και νέων ανθρώπων. Που θα εκφράζει αξιακά και προγραμματικά τη σύγχρονη Αριστερά της ευρωπαϊκής προοπτικής. Ανοιχτή σε όλους όσοι κατανοούν την αναγκαιότητά της, σε όλο το προοδευτικό φάσμα, χωρίς αποκλεισμούς αλλά και χωρίς αποκλειστικότητες. Και σε αυτή τη δύσκολη αλλά όμορφη προσπάθεια – τη μόνη που μπορεί να βγάλει τη χώρα, από το σημερινό αδιέξοδο – θέλω σήμερα, από εδώ, από το Ηράκλειο της Κρήτης, να καλέσω όλους εσάς, όλες και όλους όσοι μας ακούνε, εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, αλλά και σε όλη τη χώρα: Ιδίως τις νέες και τους νέους, τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους, τους αγρότες και τους επαγγελματίες, τους ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού, να πάρουν στα χέρια τους αυτή την προσπάθεια. Είναι συλλογική αυτή η προσπάθεια. Είναι υπόθεση όλων μας. Και αξίζει – πιστεύω – και τον κόπο και τον χρόνο μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξουμε τη χώρα, για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και μπορούμε να την αλλάξουμε».