ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Καθέ μέρα που περνάει θα παραγράφονται και ορισμένες πράξεις

Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το μείζον θέμα των υποκλοπών.

«Από τις 20 Μαρτίου 2026 που καθαρογράφηκε η απόφαση για τις υποκλοπές κάθε μέρα παραγράφονται και κάποιες από τις εγκληματικές πράξεις των συνεργών του Ταλ Ντίλιαν και των λοιπών καταδικασθέντων.

Ως γνωστόν, η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, πέρα από τις βαρύτατες ποινές που επέβαλε στους καταδικασθέντες, παρήγγειλε την επέκταση των ίδιων κατηγοριών και σε εννέα (9) πρόσωπα – συνεργούς τους, για τους οποίους προέκυψε κατά την πολύμηνη διαδικασία ότι συμμετείχαν στις ίδιες ακριβώς αξιόποινες πράξεις, μεταξύ των οποίων και ο περίφημος κρεοπώλης, αλλά και αλλοδαποί υπήκοοι υπάλληλοι της Intellexa. Οι πράξεις αυτές φέρονται τελεσθείσες κατά το έτος 2021, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν λάβει χώρα με την αποστολή των μολυσμένων μηνυμάτων κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο του ίδιου έτους.

Παραδόξως, και αντί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να κινηθεί τάχιστα προς άσκηση διώξεων και προσδιορισμό δικασίμου ώστε να αποφευχθεί η παραγραφή, μετά από καθυστέρηση σχεδόν τριών εβδομάδων απέστειλε σήμερα τη δικογραφία στον αναρμόδιο προς άσκηση δίωξης Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να διερευνήσει άραγε τι; Την ορθότητα της δικαστικής απόφασης;

Μέχρι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αποφασίσει να επιστρέψει την δικογραφία πίσω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για άσκηση διώξεων, κάθε μέρα θα παραγράφονται και ορισμένες πράξεις, με κίνδυνο τελικά να παραγραφούν όλες και να γλιτώσουν από τις δρακόντειες ποινές οι συμμέτοχοι, δηλαδή οι πλέον αδύναμοι κρίκοι που υπάρχει κίνδυνος να μιλήσουν…

Εκτός και αν αυτός είναι ο στόχος: Να δικαιωθεί και ο δημόσιος εκβιασμός του Ταλ Ντίλιαν προς τον Πρωθυπουργό» ανέφερε.