ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση Ντόκου: Επιχειρούν «χαμηλώνοντας» το θέμα, να καλύψουν τον βαριά εκτεθειμένο στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού

Για τη συνομιλία του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου με Ρώσους φαρσέρ πήρε θέση το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης για όσα ανέφεραν πηγές της για το θέμα αυτό.

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«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε με μια «άτυπη ενημέρωση» -έτσι αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα του θέματος- ότι μια υβριδικού χαρακτήρα επίθεση «έσπασε» τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Δίχως να δίνει καμία άλλη εξήγηση και καμία περαιτέρω πληροφορία.

Επιχειρούν «χαμηλώνοντας» το θέμα με τον ισχυρισμό ότι δεν «έφυγαν» απόρρητες πληροφορίες, να καλύψουν τον βαριά εκτεθειμένο στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού.

Ο Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας με ποιον συνομιλούσε και μοιραζόταν αυτές τις πληροφορίες; Χρησιμοποιούσε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για συνομιλίες υψηλού ενδιαφέροντος;

Το βίντεο που έχει διαρρεύσει, αποσπάστηκε μετά την υβριδική επίθεση;

Υπήρξε διαρροή και άλλου υλικού;

Η αποστολή και παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ σε μια ξένη πρωτεύουσα δεν είναι εμπιστευτική πληροφορία;

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Η αποπομπή του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος» ανέφερε το ΠΑΣΟΚ.