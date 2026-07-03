Θεσσαλονίκη: Και τέταρτο άτομο στο “μικροσκόπιο” για το μπαράζ εμπρησμών – Το σενάριο για δύο ομάδες

Συνεχίζονται οι συντονισμένες έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών και πολιτευτών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Οι Αρχές έχουν ρίξει το βάρος στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας και σαρώνουν τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά το μπαράζ των επιθέσεων, που έγιναν μέσα σε 17 λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτει ότι στις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα.

Δύο νεαροί με κράνη, που επέβαιναν σε μηχανάκια και φέρεται να τοποθέτησαν τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ ακόμη ένα άτομο εκτιμάται ότι λειτουργούσε ως «τσιλιαδόρος».

Εν τω μεταξύ, πλέον τα στελέχη της Αστυνομίας αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανότερο και οι τρεις επιθέσεις να έγιναν από την ίδια ομάδα δραστών. Αφήνουν, ωστόσο, ανοικτό και το ενδεχόμενο να υπήρξε δεύτερη ομάδα που έδρασε παράλληλα καθώς υπάρχει ένα κενό 15 λεπτών ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη εμπρηστική επίθεση.

Η μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού φέρεται να έχει καταγραφεί στα επίμαχα σημεία, με τους αναλυτές να προσπαθούν να διακρίνουν τον αριθμό κυκλοφορίας της, ενώ παράλληλα εξετάζουν αν το ίδιο μηχανάκι είχε κινηθεί στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες, παρακολουθώντας τους στόχους.

Στόχος τους είναι να χαρτογραφήσουν όλη τη διαδρομή των δραστών, από το σημείο που παρέλαβαν τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, μέχρι τις στιγμές των επιθέσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί φέρεται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, τους αναβάτες της μιας από τις μηχανές που ενεπλάκησαν στο εμπρηστικό μπαράζ.

Αντίθετα, μια πληροφορία που θέλει τον έναν από τους δράστες να έχει ταυτοποιηθεί με βάση κάποια χαρακτηριστικά δεν επιβεβαιώνονται επίσημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ερώτημα ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση, οι έρευνες εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη “δεξαμενή” υπόπτων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, έναν πυρήνα περίπου 30 αναρχικών με δράση σε καταλήψεις.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι οι δράστες είναι νεαρής ηλικίας με περιορισμένη εμπειρία, που καθοδηγήθηκαν από πιο έμπειρα πρόσωπα. Έτσι, οι έρευνες στρέφονται σε άτομα που στο παρελθόν έχουν απασχολήσει τις Αρχές για επεισόδια, καταλήψεις και δράσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, οι αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί που τοποθετήθηκαν στα σπίτια της Αφροδίτης Νέστορα, του Ζήση Ιωακείμοβιτς και του Σάββα Αναστασιάδη ήταν απλός και συνήθως χρησιμοποιείται από άτομα του κοινού ποινικού δικαίου.

Όπως ανέφερε χθες Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, θα υπάρξουν άμεσα εξελίξεις στην υπόθεση, ενώ από την πλευρά του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποσχέθηκε πως οι εμπρηστές θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.