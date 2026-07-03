Επαφές του προέδρου Ελληνοαλβανικού Βιομηχανικού, Εμπορικού και Επαγγελματικού Σωματείου με Θεοδωρικάκο και Θεοχάρη

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ο Πρόεδρος του Ελληνοαλβανικού Βιομηχανικού, Εμπορικού και Επαγγελματικού Σωματείου, κ. Παναγιώτης Κ. Ρούμης, πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες σειρά σημαντικών θεσμικών συναντήσεων με εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, καθώς και με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Χάρη Θεοχάρη.

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Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η προσέλκυση νέων επενδύσεων, καθώς και η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών συνεργασιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών που αναπτύσσονται στην αλβανική αγορά και στη διαμόρφωση πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιχειρηματική συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Ο κ. Ρούμης παρευρέθηκε επίσης, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς (ΣΒΑΠ), κ. Σταύρου Θεοδωρόπουλου, στο επίσημο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Electra Metropolis Athens, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, της βιομηχανίας και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η παρουσία του αποτέλεσε ακόμη μία ευκαιρία για ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη νέων συνεργειών με κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής επιχειρηματικότητας, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο του Ελληνοαλβανικού Σωματείου ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Το Ελληνοαλβανικό Βιομηχανικό, Εμπορικό και Επαγγελματικό Σωματείο συνεχίζει με συνέπεια να προωθεί δράσεις που ενισχύουν την οικονομική διπλωματία, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία ισχυρών επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου πλαισίου συνεργασίας προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας και των δύο χωρών.