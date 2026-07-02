ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Τα στελέχη της ΝΔ εργαλειοποιούν την ανθρώπινη τραγωδία»

Για «πολιτική αθλιότητα», κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζοντας τις δηλώσεις των στελεχών της ΝΔ.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «μετά τον κ. Κυρανάκη και τον κ. Μαρινάκη, η κα Σδούκου, εργαλειοποιώντας μία ανθρώπινη τραγωδία, ανέλαβε να συνεχίσει το κυβερνητικό παραλήρημα, στοχοποιώντας τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με χυδαία, ανιστόρητα υπονοούμενα, συνδέοντάς τον με εγκληματικές πράξεις» και προσθέτει:

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«Το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων, σε επίσημη κυβερνητική γραμμή, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή. Δεν ξεχνάμε τις μολότοφ στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τις σφαίρες σε επιστολή στον Νίκο Κοτζιά και τις αφίσες “wanted” στη Β. Ελλάδα, που δεν καταδίκασε ποτέ η ΝΔ.

Όσο πλησιάζει η ώρα της πολιτικής λογοδοσίας για τα αδιέξοδα και τα σκάνδαλά της, τόσο θα καταφεύγει στη λάσπη.

Σήμερα που το μήνυμα οφείλει να είναι η οδύνη για μια τραγική απώλεια και η καταδίκη τέτοιων δολοφονικών επιθέσεων, η ΝΔ επιλέγει να σπείρει διχασμό. Δεν θα συμμετέχουμε στην πολιτική τους κατρακύλα».