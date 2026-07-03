Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 3,59%, κέρδη 19,64% από τις αρχές του έτους

Με άνοδο 3,59% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει κλείνοντας σε νέα υψηλά 17 ετών. Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει εικόνα «bull market» και οι όποιες κατοχυρώσεις κερδών απορροφώνται εύκολα.

H Goldman Sachs δηλώνει «ταύρος» για το Euronext Athens και συγκαταλέγει το ελληνικό χρηματιστήριο στις πιο ελκυστικές αναδυόμενες αγορές για το β΄ εξάμηνο του 2026, ενώ παράλληλα προχωρά και σε αύξηση τις τιμής-στόχου για τον Γενικό Δείκτη στις 2.600 μονάδες, από 2.500 πριν. Σημειώνει ότι η ελληνική αγορά στηρίζεται στο θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον και τις θετικές προοπτικές των τραπεζών. Το P/E της ελληνικής αγοράς διαμορφώνεται στο 10,5x, το P/B στο 1,5x, ενώ η μερισματική απόδοση στο 4,8%. Παράλληλα προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) 12% τόσο φέτος όσο και το 2027.

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Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δεν είναι πλέον η «φθηνή» αγορά των προηγούμενων ετών, παραμένει όμως μια αγορά με ισχυρό επενδυτικό αφήγημα, υψηλό risk premium, θετικές εισροές και σημαντική παρουσία στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών που τοποθετούνται στις αναδυόμενες αγορές, σύμφωνα με την Bank of America.

Σύμφωνα με βρετανική τράπεζα HSBC, η Ελλάδα και το Euronext Athens είναι η αγορά της Ευρώπης όπου τα funds είναι το περισσότερο overweight.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σε σύγκριση με τον πενταετή μέσο όρο, η αγορά της Ελλάδας και η αγορά του Χονγκ Κονγκ είναι οι περιοχές με τις μεγαλύτερες overweight θέσεις σε διεθνές επίπεδο, τονίζει η HSBC.

Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις για τις τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες είναι ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά «στοιχήματα» της Ευρώπης και παρά τη σημαντική άνοδο που έχουν καταγράψει οι τραπεζικές μετοχές τα τελευταία χρόνια, η UBS θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις τους εξακολουθούν να παραμένουν ελκυστικές έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Παρά το ισχυρό ράλι που έχει προηγηθεί η Morgan Stanley παραμένει θετική για τις τράπεζες, καθώς θεωρεί ότι ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να εμφανίζει ελκυστική σχέση αποτίμησης και κερδοφορίας.

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Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο περίπου στις 8,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, επίπεδο χαμηλότερο από αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Την ίδια στιγμή, η προβλεπόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώνεται περίπου στο 17,6%, μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.537,23 μονάδες, έναντι 2.449,29 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 3,59%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 19,64%.

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Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 3,83%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 20,37%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,36%, και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 13,13%.

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Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 4,69%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 24,79%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.434,575 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 286,915 εκατ. ευρώ, έναντι 296,998 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

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Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 5,740 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 187,214 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 40,961 δισ. ευρώ.