Έφυγε από την ζωή η αρχαιολόγος Κατερίνα Ρωμιοπούλου – Το μήνυμα της Λίνας Μενδώνη

Έφυγε από τη ζωή η διαπρεπής αρχαιολόγος Κατερίνα Ρωμιοπούλου, μια εμβληματική προσωπικότητα που σφράγισε την ελληνική αρχαιολογία με το σπουδαίο έργο της στις ανασκαφές της Αμφίπολης, των Φιλίππων και της Πέλλας. Με αφορμή την απώλειά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα, εξαίροντας την τεράστια προσφορά της στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Το μήνυμα της Λίνας Μενδώνη

Πληροφορούμενη την απώλεια της Κατερίνας Ρωμιοπούλου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

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«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Κατερίνας Ρωμιοπούλου, η οποία διέγραψε πολύχρονη και γόνιμη θητεία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Με στιβαρές σπουδές στην Ελλάδα, την Ελβετία και τη Γερμανία, η Κατερίνα Ρωμιοπούλου υπηρέτησε επί 36 χρόνια σε θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο Πολιτισμού, χρηματίζοντας διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, καθώς και πρόεδρος του τότε Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.

Σε όλες τις θέσεις από τις οποίες διήλθε, η Κατερίνα Ρωμιοπούλου υπηρέτησε με αφοσίωση και συνέπεια. Τη βαθιά επιστημονική της γνώση, την πιστοποιούν οι πολυάριθμες δημοσιεύσεις της. Από την πολύχρονη γνωριμία μας κρατώ την ανάμνηση της επιστήμονος, που δεν δίσταζε να διατυπώσει τη γνώμη της.

Στους οικείους της, τους συναδέλφους και τους φίλους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».