Τηλέμαχος Χυτήρης στο DEBATER για Ανδρέα Παπανδρέου: «Δεν υπήρξε άλλος πολιτικός στο εκτόπισμά του» (βίντεο)

Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο στενός του συνεργάτης και άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του, Τηλέμαχος Χυτήρης, μιλά στο DEBATER και ανασύρει μνήμες από τις τελευταίες στιγμές του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ.

Με συγκίνηση αλλά και καθαρότητα, ο Χυτήρης περιγράφει την τελευταία ημέρα του Ανδρέα Παπανδρέου, στις 23 Ιουνίου 1996, αποκαλύπτοντας πτυχές που φωτίζουν τις τελευταίες ώρες ενός ανθρώπου που σημάδεψε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας.

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«Ήταν γύρω στις 12 το μεσημέρι. Ήμασταν στο σπίτι μαζί με τον Νίκο Αθανασάκη και λίγους φίλους. Καθόταν κανονικά στο τραπέζι, έφαγε μαζί μας, συζητήσαμε. Κάποια στιγμή είπε: “Εγώ θα αποσυρθώ, συγχωρέστε με πολύ. Θα βρεθούμε αύριο να συνεχίσουμε”», θυμάται.

Λίγη ώρα αργότερα, όμως, όλα άλλαξαν.

Η γιατρός που τον παρακολουθούσε έτρεξε ανήσυχη και τους ειδοποίησε ότι η κατάσταση του προέδρου ήταν κρίσιμη. Όταν έφτασαν στο δωμάτιό του, ήταν ήδη αργά.

«Του έκαναν καρδιογράφημα, τον συνέδεσαν με το μηχάνημα, αλλά υπήρχε ευθεία γραμμή. Είχε φύγει. Ήταν ένας γλυκός θάνατος, στον ύπνο του», λέει.

Ο Τηλέμαχος Χυτήρης εκτιμά πως ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε συνειδητοποιήσει το τέλος που πλησίαζε.

«Κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να πάει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και ότι είχε βγει εκτός πολιτικής μάχης. Νομίζω πως αφέθηκε και έφυγε ήρεμα».

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Όπως αποκαλύπτει, μέχρι το τέλος, η μεγαλύτερη αγωνία του δεν ήταν προσωπική, αλλά βαθιά πολιτική: η ενότητα του ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ ήταν το πολιτικό του παιδί. Αυτό τον απασχολούσε περισσότερο από όλα».

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Αναφερόμενος στην πολιτική του παρακαταθήκη, ο Χυτήρης στέκεται κυρίως στην πρώτη τετραετία της Αλλαγής, από το 1981 έως το 1985, όταν – όπως λέει – έγιναν οι μεγάλες κοινωνικές τομές που άλλαξαν την Ελλάδα.

Η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης, η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, η ισότητα ανδρών και γυναικών, αλλά και η δημιουργία του ΕΣΥ αποτελούν, σύμφωνα με τον ίδιο, ιστορικά ορόσημα.

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Για το αν μπορεί να υπάρξει ξανά πολιτικός αντίστοιχου βεληνεκούς, η απάντησή του είναι κατηγορηματική:

«Από τότε μέχρι σήμερα δεν υπήρξε άλλος πολιτικός στο εκτόπισμά του. Ο Ανδρέας ήταν μια μοναδικότητα. Πέρασε από την ιστορία στον μύθο».

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Σήμερα, στα 80 του χρόνια και έχοντας αποσυρθεί από την πολιτική ζωή, ο Τηλέμαχος Χυτήρης ζει στην Κέρκυρα και παρακολουθεί τις εξελίξεις από απόσταση.

Όπως λέει, δεν αισθάνεται την ανάγκη να επιστρέψει ούτε καν ως σύμβουλος.

«Η πολιτική όπως γίνεται σήμερα δεν με εκφράζει. Για να ασχοληθείς με κάτι, πρέπει να το νιώθεις. Και εγώ τότε το ένιωθα απόλυτα».