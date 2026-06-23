Το βίντεο-αφιέρωμα του ΠΑΣΟΚ για τα 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (23/6) από την στιγμή που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία αφήνοντας πίσω μία τεράστια πολιτική παρακαταθήκη με το ΠΑΣΟΚ.

“Με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, υπογραμμίζεται το έργο των κυβερνήσεων της Αλλαγής και η διεθνής εμβέλεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς.

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Η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα,” αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στην σχετική ανάρτηση.

@nikos.androulakis Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην Ιστορία. Ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς. Η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Σήμερα, όπως κάθε χρόνο ανήμερα του θανάτου του, θα τελεστεί το μνημόσυνο, ενώ αύριο Τετάρτη 24/6 το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει ειδική επετειακή εκδήλωση στο Καλέντζι της Αχαΐας, γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης και θα ακολουθήσει συζήτηση επικεντρωμένη στο έργο και στην παρακαταθήκη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και εμβληματικού ηγέτη, με τους Γιώργο Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργό, και Κώστα Σκανδαλίδη.