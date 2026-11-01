Μητσοτάκης: Παράταση στην επιδότηση καυσίμων, έως 36.000 ευρώ για ανακαινίσεις και φθηνότερο αγροτικό πετρέλαιο

Στις επιδοτήσεις καυσίμων, το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, τη μείωση του κόστους του αγροτικού πετρελαίου και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα επικεντρώνεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, την 1η Νοεμβρίου 2026.

Ο πρωθυπουργός ξεκινά την ανάρτησή του με ευχές για τον νέο μήνα και μια αναφορά στα Χριστούγεννα, προτού περάσει στην επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται τα δικαιώματά της με βάση το Διεθνές Δίκαιο, ενώ παρουσιάζει οκτώ βασικές κυβερνητικές παρεμβάσεις της εβδομάδας.

Μητσοτάκης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των νησιών μας»

Αναφερόμενος στην παρουσία του στον ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνδέει τη διεθνή διπλωματία με την ασφάλεια και την προοπτική των Ελλήνων πολιτών.

«Για μια χώρα σαν τη δική μας, με την ιστορία και τη γεωγραφία της Ελλάδας, η ειρήνη και ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου είναι προϋποθέσεις για να μπορούμε να προοδεύουμε και να σχεδιάζουμε τη ζωή μας με σιγουριά και προοπτική», σημειώνει.

Στη συνέχεια στέλνει σαφές μήνυμα για τις ελληνικές θέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Από το βήμα του ΟΗΕ εξήγησα ξανά γιατί το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των νησιών μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων απαιτεί ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα, διεθνείς συμμαχίες και τεκμηριωμένο διπλωματικό λόγο, χωρίς να αποκλείεται ο διάλογος.

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Παράταση στις επιδοτήσεις καυσίμων έως τις 15 Νοεμβρίου

Στο πεδίο της οικονομίας, ο πρωθυπουργός ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η επιδότηση των καυσίμων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η ενίσχυση διαμορφώνεται ως εξής:

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20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης.

για το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης (diesel).

για το πετρέλαιο κίνησης (diesel). 10 λεπτά ανά λίτρο για τη βενζίνη.

Η παράταση εντάσσεται στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη μείωση της επιβάρυνσης των καταναλωτών από το κόστος των καυσίμων.

Πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιδότηση έως 95% και 36.000 ευρώ

Σημαντική θέση στην ανασκόπηση καταλαμβάνει το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», για το οποίο, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων.

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Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και προβλέπει:

Επιδότηση από 70% έως 95% των επιλέξιμων δαπανών ανακαίνισης.

των επιλέξιμων δαπανών ανακαίνισης. Οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ .

. Επιπλέον ποσό έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα αφορά κλειστά ακίνητα, με στόχο να αξιοποιηθούν εκ νέου είτε από τους ιδιοκτήτες τους είτε μέσω ενοικίασης.

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Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, προβλέπεται στη συνέχεια επέκταση και σε κατοικούμενες κατοικίες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 11 Ιανουαρίου 2027 μέσω της πλατφόρμας anakainisi.tee.gov.gr, με προϋπόθεση την προηγούμενη εξασφάλιση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας του ακινήτου.

Αγροτικό πετρέλαιο: Όφελος έως 50,84 λεπτά το λίτρο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται και στη νέα διαδικασία προμήθειας αγροτικού πετρελαίου, η οποία, σύμφωνα με την ανάρτησή του, τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου.

Οι αγρότες θα μπορούν να αγοράζουν πετρέλαιο σε μειωμένη τιμή απευθείας από την αντλία, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την επιστροφή του φόρου.

Το όφελος, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, φτάνει τα 50,84 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η διαδικασία πραγματοποιείται με ψηφιακό κουπόνι από την εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, οι δικαιούμενες ποσότητες καυσίμων αυξάνονται κατά 50% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στην πολιτική συμφωνία για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, επισημαίνοντας ότι προβλέπεται μεγαλύτερη στήριξη για νέους και μικρούς παραγωγούς, ενώ η διαπραγμάτευση για τα διαθέσιμα κονδύλια παραμένει ανοιχτή.

Επιστροφή 323 εκατ. ευρώ από 141 επενδυτικά σχέδια

Στην ανασκόπηση περιλαμβάνεται και η απένταξη 141 επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016, τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν ολοκληρώθηκαν.

Όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη διαδικασία προκύπτει επιστροφή κρατικών ενισχύσεων που ξεπερνούν τα 323 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έλεγχοι του υπουργείου Ανάπτυξης αφορούσαν συνολικά 572 επενδυτικά σχέδια, ενώ συνεχίζεται η εξέταση υποθέσεων που υπάγονται και σε παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους.

Νέα θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Νότιες Κυκλάδες

Στο περιβαλλοντικό σκέλος της ανασκόπησης, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην προώθηση δύο νέων θαλάσσιων πάρκων.

Μετά την υποβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίων Κυκλάδων, προχωρά η αντίστοιχη διαδικασία για το Ιόνιο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, εγκρίθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για 22 περιοχές Natura 2000, από τους Οθωνούς και την Κέρκυρα έως τη Ζάκυνθο και τις Στροφάδες.

Επόμενο βήμα είναι η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει το πλαίσιο προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Στόχος της κυβέρνησης, όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός, είναι να προστατεύεται περισσότερο από το 30% των ελληνικών θαλασσών πριν από το 2030.

Παράλληλα, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης για τη Γυάρο, με έμφαση στην προστασία της μεσογειακής φώκιας και της θαλάσσιας ζωής.

Ελικοδρόμια στα Διαπόντια Νησιά και προστασία των εργαζομένων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην αποκατάσταση της λειτουργίας των ελικοδρομίων στην Ερείκουσα και στους Οθωνούς.

Στην Ερείκουσα, σύμφωνα με την ενημέρωσή του, έχει ολοκληρωθεί το 80% των εργασιών, ενώ οι παρεμβάσεις συνεχίζονται στους Οθωνούς.

Η επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων συνδέεται κυρίως με τη δυνατότητα άμεσων αεροδιακομιδών από τα μικρά ακριτικά νησιά.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός παρουσιάζει νέο Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Με το διάταγμα μειώνονται τα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης στον μόλυβδο και θεσπίζονται για πρώτη φορά όρια για τις διισοκυανικές ενώσεις, ενώ ενισχύονται η ιατρική παρακολούθηση και οι έλεγχοι στους χώρους εργασίας.

Φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ»: Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη Γαλλία

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο πρωθυπουργός στην ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού.

Όπως σημειώνει, την Παρασκευή υψώθηκε στη Γαλλία η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ», τη δεύτερη φρεγάτα FDI του ελληνικού στόλου.

«Μόνο υπερηφάνεια!», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παραθέτει, τον Δεκέμβριο ακολουθεί ο «ΦΟΡΜΙΩΝ» και στη συνέχεια ο «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνδέει την εξέλιξη με την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και την παρουσίαση νέων οπλικών συστημάτων.

Ξεχωρίζει, μάλιστα, την προσέλευση πολιτών που περίμεναν να επισκεφθούν τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», κάνοντας λόγο για μια σύγχρονη έκφραση σεβασμού στην επέτειο του «Όχι».

Θεσσαλονίκη: Νέος φωτισμός στον Λευκό Πύργο και υπαίθριο μουσείο design

Η κυριακάτικη ανασκόπηση ολοκληρώνεται με δύο πολιτιστικές παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται στον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου, που υλοποιήθηκε με δωρεά της METLEN.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, έως τον Ιανουάριο του 2027 θα ακολουθήσουν αντίστοιχες παρεμβάσεις στο Επταπύργιο και σε τμήματα των Βυζαντινών Τειχών.

Παράλληλα, παρουσιάζει την πρωτοβουλία Design Dialogue Days, στο πλαίσιο του DNA Thessaloniki, με υπαίθρια έκθεση στην πλατεία Αριστοτέλους και εκθέματα σε 30 βιτρίνες του ιστορικού κέντρου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως την επόμενη Κυριακή.

«Δύο διαφορετικές πρωτοβουλίες που δείχνουν πόσο όμορφα μπορεί μια πόλη να συνδυάζει την ιστορία της με τη σύγχρονη δημιουργία», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας την ανάρτησή του με ευχές για καλή Κυριακή.