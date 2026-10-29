Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε ΠΑΣΟΚ: «Πηγαίνετε κόντρα στην κοινή γνώμη από αντιπάθεια στον Μητσοτάκη»

Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας τον για «μικρόψυχη αντιπολίτευση» απέναντι στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων».

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Απαντώντας στην τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ το φέρνει σε αντίθεση με την κοινή γνώμη.

«Το να ασκείτε διαρκώς μικρόψυχη αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, στον Μητσοτάκη και στον Γεωργιάδη, δεν θα σας κάνει πρωθυπουργό. Απλώς θα σας φέρνει διαρκώς αντίθετο με όλη την κοινή γνώμη της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: «Αφήσατε τα παιδιά μας απροστάτευτα»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε «παρών» κατά την ψηφοφορία, επικαλούμενο, μεταξύ άλλων, την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τρεις φορείς είχαν τοποθετηθεί θετικά για τη νομοθετική πρωτοβουλία κατά την επεξεργασία της στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

«Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, από αντιπάθεια στον Μητσοτάκη, αποφάσισαν να πάνε κόντρα στην επιθυμία του 90% των γονέων αυτής της χώρας, που έχουμε παιδιά», υποστήριξε.

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«Αφήσατε τα παιδιά μας απροστάτευτα ως ΠΑΣΟΚ, επειδή αντιπαθείτε τον Μητσοτάκη», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει «παρών».

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Τι είπε για το ΕΣΥ και τη δημοσκόπηση με το 62,9%

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επικαλούμενος στοιχεία πρόσφατης δημοσκόπησης.

Όπως ανέφερε, το 62,9% των ερωτηθέντων εκφράζει θετική ή μάλλον θετική γνώμη για το ΕΣΥ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν βελτιωθεί σε σύγκριση με πριν από τρία χρόνια.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να μελετήσει τα συγκεκριμένα ευρήματα, υποστηρίζοντας ότι η κριτική που ασκεί στην κυβερνητική πολιτική για την Υγεία δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα που, κατά τον ίδιο, καταγράφεται στην κοινωνία.

«Να τη μελετήσετε τη δημοσκόπηση εκεί στο ΠΑΣΟΚ», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι η αντιπολιτευτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη δεν πρόκειται να τον οδηγήσει στην πρωθυπουργία.

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Τα ποσοστά αυτά αποτελούν στοιχεία της δημοσκόπησης που επικαλέστηκε ο υπουργός και όχι συνολική αποτίμηση της λειτουργίας του ΕΣΥ.

Γεωργιάδης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν έχει απολύτως καμία νομική ισχύ»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι η πρόσφατη απόφαση της λιβυκής Βουλής αποτέλεσε «μια δυσάρεστη εξέλιξη».

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός και το υπουργείο Εξωτερικών είχαν προχωρήσει σε σημαντική διπλωματική προετοιμασία για την υπεράσπιση των ελληνικών θέσεων.

«Δεν έχει συμβεί ταυτόχρονα 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να υποστηρίξουν την ελληνική εθνική θέση και όχι την τουρκική», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η διπλωματική αυτή κινητοποίηση αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση είχε εργαστεί συστηματικά για την προστασία των εθνικών συμφερόντων.

«Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα εθνικά συμφέροντα, γιατί δεν έχει απολύτως καμία νομική ισχύ, σύμφωνα με όλους τους διεθνείς παράγοντες που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα», υποστήριξε.

Η αναφορά του έγινε στον απόηχο της έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, εξέλιξη που έχει προκαλέσει νέες διπλωματικές αντιδράσεις από την ελληνική πλευρά.

«Οι ιδέες του Κασιδιάρη δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία μας»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στον Ηλία Κασιδιάρη, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στις ιδέες που εκπροσωπεί.

«Φυσικά, για τη ΝΔ, δεν έχουν καμία θέση στη Δημοκρατία μας οι ιδέες όπως αυτές που εκπροσωπεί ο Ηλίας Κασιδιάρης», τόνισε.

«Έχουμε μετωπική σύγκρουση με αυτές τις ιδέες και με αυτόν τον χώρο», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Η παρέμβασή του ολοκληρώθηκε με αιχμές κατά της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ, σε μια συζήτηση που επεκτάθηκε πέρα από το αντικείμενο του νομοσχεδίου για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων και κάλυψε ζητήματα Υγείας, προστασίας των ανηλίκων, εξωτερικής πολιτικής και δημοκρατικών θεσμών.