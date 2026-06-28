Νέο χτύπημα από τον Κασσελάκη με «μπηχτές» για τον Αλέξη Τσίπρα – «Αφήστε τους Δημοκράτες να είναι η σύγχρονη αριστερά του ανθρωπιστικού φιλελευθερισμού»

Ο Στέφανος Κασσελάκης με νέα ανάρτησή το απόγευμα της Κυριακής 28/6 εξαπέλυσε «επίθεση» κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε τους «Δημοκράτες» δεν τους νοιάζει η πολιτική του παρελθόντος, ενώ είπε πως «όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν πολιτικούς που επιχειρούν να επανεμφανιστούν ως το «καινούργιο», έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Εμείς, όμως, επιλέγουμε να κοιτάμε μπροστά, να χτίζουμε κάτι πραγματικά νέο και να αφήνουμε πίσω όσα δοκιμάστηκαν και απέτυχαν».

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Να θυμίσουμε, ότι νωρίτερα ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του είχε αναφερθεί στην αποχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη από το κόμμα του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη ανέφερε:

Είδα δημοσίευμα στο Πρώτο Θέμα που αναφέρεται σε μετατόπιση στο “φιλελεύθερο κέντρο”.

Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το “προοδευτικό κέντρο” στο επίσημο όνομά μας είναι ipso facto φιλελεύθερο: δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς προσωπική ελευθερία.

Έχω βαρεθεί όμως τις ταμπέλες, όπως είμαι σίγουρος τις έχετε βαρεθεί (σχεδόν) όλοι εσείς. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο λόγια για την Αριστερά και το Φιλελεύθερο Κέντρο.

1. Τι ΔΕΝ είναι Αριστερά

• Να κλείνεις τις τράπεζες και να αφήνεις κόσμο σε απόγνωση

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• Να αποκλείεις συνέδρους και τη δημοκρατία

• Να αντιστρέφεις το Δημοψήφισμα που ο ίδιος επικίνδυνα ζήτησες

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• Να κάνεις μεγαλειώδεις εκδηλώσεις με κρυφά κονδύλια

• Να αλλοιώνεις την λαϊκή βούληση που σε πληρώνει να κάνεις αντιπολίτευση

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• Να περνάς νέο μνημόνιο και να εξαϋλώνεις τη μεσαία τάξη

• Να αλλάζεις τον ποινικό κώδικα τελευταία στιγμή για την οικονομική ολιγαρχία

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• Να κοροϊδεύεις τον κόσμο για τα μεγάλα συμφέροντα ενώ εκείνα σε στηρίζουν απροκάλυπτα

• Να καπνίζεις πούρα σε θαλαμηγούς λίγες μέρες μετά τη φωτιά στο Μάτι

• Να δίνεις δαχτυλίδια διαδοχής ενώ επικαλούσουν τη βάση

• Να πετάς στον εξώστη συνεργάτες δεκαετιών και πολλά άλλα

Όποιος πιστεύει ότι το νέο κόμμα του προκατόχου μου εκφράζει τη δική του αντίληψη για την Αριστερά, είναι απολύτως θεμιτό να το στηρίξει. Ας αφήσει, όμως, τους Δημοκράτες να ακολουθήσουν τη δική τους αυτόνομη πορεία.

Οι Δημοκράτες δεν διεκδικούν την αποκλειστικότητα στον όρο «Αριστερά», ούτε επενδύουν στον λαϊκισμό ή σε εύκολες πολιτικές ταμπέλες. Επιλέγουμε να εκφράσουμε μια σύγχρονη προοδευτική πρόταση, που συνδυάζει την κοινωνική δικαιοσύνη, τη θεσμική σοβαρότητα και τον ανθρωπιστικό φιλελευθερισμό.

Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν πολιτικούς που επιχειρούν να επανεμφανιστούν ως το «καινούργιο», έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Εμείς, όμως, επιλέγουμε να κοιτάμε μπροστά, να χτίζουμε κάτι πραγματικά νέο και να αφήνουμε πίσω όσα δοκιμάστηκαν και απέτυχαν.

Αφήστε τους Δημοκράτες να είναι η σύγχρονη αριστερά του ανθρωπιστικού φιλελευθερισμού:

• Χαμηλή και σταθερή φορολογία

• Μαχαίρι στη σπατάλη

• Λιτό δημόσιο στη γραφειοκρατία αλλά βαθιά κοινωνικό δημόσιο σε παιδεία, υγεία, ασφάλεια

• Τελος σε επιδοματική πολιτική

• Τέλος σε προκαταβολές φόρων και ΦΠΑ

ΦΠΑ 15% με παράλληλη αυστηροποίηση φοροδιαφυγής

• Ισχυροί θεσμοί και ανεξάρτητη δικαιοσύνη

• Τέλος σε όλες τις ασυλίες πολιτικών

• Αυτοτέλεια στην τοπική αυτοδιοίκηση

• Τέλος στους εργατοπατέρες και στις συντεχνίες του συνδικαλισμού

• Τέλος στους βανδαλισμούς στα πανεπιστήμια

Ομοσπονδιακή Ευρώπη με ενιαία άμυνα

• Διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας

• Ανθρώπινα δικαιώματα με σεβασμό σε περιβάλλον και ζώα

• Αναγνώριση της “γυναικοκτονίας” και απεγκλωβισμός των γυναικών από κακοποιητές

• ΣΥΝΟΡΑ πρώτα και μετά ένταξη όσων ζουν ανάμεσά μας τόσα χρόνια

• Καμία υποχώρηση στο Αιγαίο

• Ενεργειακή αυτάρκεια με μεγάλα κοινωνικά μερίσματα

• Κάμερες σώματος σε αστυνομία και τέλος σε προνομιακές αποσπάσεις και συνοδείες VIP

• Δραστική στήριξη σε παιδεία και πολιτισμό

• Έσοδα από ιατρικό τουρισμό και απελευθέρωση μισθών στο ΕΣΥ

• Τέλος στην πολιτική ηγεσία της πυροσβεστικής και δημιουργία ανεξάρτητης αρχής

• Λαϊκη νομοθέτηση και συμμετοχή!

• Ένταξη της ομογένειας και ενότητα στον Ελληνισμό

Και πολλά άλλα…

Θέλω να εκπροσωπήσω όλους τους Έλληνες πολίτες που θέλουν να δουλέψουν, να χτίσουν, να παράγουν, να καινοτομήσουν στη χώρα τους – σε μια χώρα με τους ίδιους κανόνες για όλες και όλους.

Όσοι θέλετε ταμπέλες ή λαοπλάνους, έχετε πολλές επιλογές.

Εμείς οι Δηκοκράτες πάμε μπροστά. Δεν μας νοιάζει η πολιτική του παρελθόντος. Είμαστε και θα είμαστε διαφορετικοί.

Ελάτε μαζί μας να φέρουμε αυτές τις τεράστιες τομές στην Ελλάδα. Η Αλλαγή δεν είναι σύνθημα – είμαστε όλοι εμείς!

ΥΓ Ας μην μιλάνε για δεξιές αποκλίσεις όσοι στήριξαν μνημόνια και συγκυβέρνησαν με Σαμαρά-Βενιζέλο.