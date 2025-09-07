Παππάς: «Οδηγία και ερωτήσεις για το ΦΠΑ, ο “ανήξερος” και η παραπομπή»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

«Ο κ. Μητσοτάκης παριστάνει -όχι με μεγάλη επιτυχία- τον ανήξερο (και) για την ευρωπαϊκή Οδηγία που ζητά τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα.

Η στάση που κράτησε στην ερώτηση της Εφημερίδας των Συντακτών, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, τον εκθέτει απόλυτα» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Γιατί; Διότι:

Στις 5 Απριλίου 2022 εκδόθηκε η Οδηγία για τον ΦΠΑ -με την Ελλάδα να την υπερψηφίζει δια του τότε υπουργού Οικονομικών του κ. Μητσοτάκη- και από τότε υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ε.Ε. Η Οδηγία έπρεπε να έχει ενσωματωθεί ως τα τέλη του 2024.

Στις 31 Ιανουαρίου 2025 ήρθε η πρώτη προειδοποίηση της Κομισιόν για τη μη ενσωμάτωση της Οδηγίας. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. είχε περιθώριο λίγων μηνών και για να απαντήσει και για να ενσωματώσει την Οδηγία, αλλά δεν το έκανε.

Στις 7 Ιουλίου 2025 καταθέσαμε την εν λόγω προειδοποίηση στη Βουλή. Δεν λάβαμε απάντηση.

Στις 15 Ιουλίου 2025 καταθέσαμε σχετική ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έχει μείνει αναπάντητη εδώ και δύο μήνες.

Στις 16 Ιουλίου 2025 η ευρωομάδα μας κατέθεσε αντίστοιχη ερώτηση στην Ευρωβουλή.

Στις 17 Ιουλίου 2025 ήρθε η δεύτερη προειδοποίηση της Κομισιόν, που καλεί εκ νέου τη χώρα να συμμορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση μας απειλεί με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με πρόστιμο.

Τώρα που έμαθε ο δήθεν ανήξερος Μητσοτάκης μήπως να απαντήσει κάτι, μήπως να πράξει το αυτονόητο και αναγκαίο;



Ούτε το υψηλό ΦΠΑ (σ.σ. αύξηση 12 δισ. σε πέντε χρόνια) πληρώνει από το ταμείο του ούτε το πρόστιμο θα βάλει από την τσέπη του».