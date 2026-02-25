Παπαστεργίου για Βιολάντα: “Η τελευταία μου υπογραφή στην άδεια ήταν το 2011 – Σοκαρίστηκα από την απολογία του ιδιοκτήτη”

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σχολίασε στην ΕΡΤ τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου «Βιολάντα», δηλώνοντας ότι εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος μηχανικός από το 2000 έως το 2013 και ότι η πιο πρόσφατη υπογραφή του για την άδεια του συγκεκριμένου εργοστασίου χρονολογείται το 2011. Επισήμανε πως η υπογεγραμμένη άδεια αφορούσε τμήμα κτιρίου που είχε κατασκευαστεί σε δύο φάσεις, καθώς η επιχείρηση είχε επεκταθεί με αλλαγές στα κτίρια.

Ο υπουργός απέφυγε να επεκταθεί περαιτέρω, δεδομένου ότι η υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι σοκαρίστηκε από την απολογία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ανέφερε πως κατάλαβε την «ευθεία βολή» που δέχθηκε, αλλά δεν τον κατηγορεί προσωπικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης στις θεσμικές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία της Δημοκρατίας από παραπληροφόρηση και την επιτάχυνση κρίσιμων ψηφιακών έργων. Σχετικά με περιστατικό σε πανεπιστήμιο όπου φοιτητές χρησιμοποίησαν εργαλεία ΑΙ για εργασίες, σημείωσε ότι το ζήτημα συζητήθηκε και στη διεθνή σύνοδο στην Ινδία, με στόχο να τεθεί η τεχνητή νοημοσύνη «σε πιο ανθρώπινη βάση» και με έμφαση στον ρόλο του ανθρώπου.

Απαντώντας για τον ενδεχόμενο ρόλο της ΑΙ στις εκλογές, τόνισε ότι το πρόβλημα υπερβαίνει τις εκλογικές διαδικασίες και αφορά συνολικά στη διαμόρφωση της ειδησεογραφίας και της δημόσιας σφαίρας.

Ο υπουργός ανέφερε πως προχωρούν έργα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενοποίηση ψηφιακών συστημάτων στα νοσοκομεία, με σκοπό την κεντρική παρακολούθηση προμηθειών, προσωπικού και δαπανών. Επίσης, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία διασταύρωσης στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αξιοποιεί κτηματολογικά δεδομένα, διασύνδεση με την ΑΑΔΕ, δορυφορικές εικόνες και ΑΙ για ελέγχους καλλιεργειών και αποζημιώσεων.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έθεσαν θέμα περιορισμών στη χρήση social media από ανηλίκους και πως η σχετική συζήτηση προχωρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ προανήγγειλε επερχόμενες ανακοινώσεις για το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αναφορικά με τον «προσωπικό αριθμό», διαβεβαίωσε ότι το ενημερωτικό email που έλαβαν πολίτες δεν συνεπάγεται νέα απόδοση αριθμού, καθώς ο αριθμός έχει ήδη εκχωρηθεί, και ότι από το 2026 σχεδιάζεται η σταδιακή χρήση του ως μοναδικού αναγνωριστικού για διεκπεραίωση υποθέσεων, στο πλαίσιο απλοποίησης διαδικασιών και ενοποίησης κρατικών μητρώων.

Για την ευρυζωνικότητα υπογράμμισε την πρόοδο: από μόλις 0,6% διείσδυση οπτικής ίνας το 2019, σήμερα πάνω από το 60% των νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχει τεχνική δυνατότητα σύνδεσης.