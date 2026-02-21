Βιολάντα: Λουκέτο στο εργοστάσιο που σημειώθηκε η φονική έκρηξη – Τι αναφέρει η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων, βουτημάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής της εταιρείας «Βιολάντα» προχώρησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, με σχετική απόφαση και σημερινή ημερομηνία.



Το εργοστάσιο βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Στη σχετική απόφαση αναφέρεται:

«Διακόπτουμε προσωρινά τη λειτουργία της βιομηχανίας της εταιρίας “Βιολάντα”, που βρίσκεται στο 6ο χλμ Ε.Ο Τρικάλων – Καρδίτσας στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων και συγκεκριμένα του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας (γραμμές παραγωγής και εγκαταστάσεις υγραερίου) σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 3982/2011 επειδή κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τον εργαζομένων σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα 17, 18, 19 και συγκεκριμένα απαιτείται:

–Η βιομηχανία να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις των σχετικών εγγράφων

–Να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία αδειοδότησης με κατ΄΄αθεση ερωτηματολογίου για τροποποίηση γνωστοποίησης της λειτουργίας»

Στις φυλακές Τρικάλων κρατείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, καθώς εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν για την προφυλάκισή του.

Ο ίδιος κατά την απολογία του προσπάθησε να ρίξει ευθύνη στους συνεργάτες του, λέγοντας ότι είχε δώσει «λευκή επιταγή» για μελέτες και εργασίες. Ωστόσο με έγγραφα αποδεικνύεται ότι γνώριζε πολλούς μήνες νωρίτερα ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» ότι υπήρχαν προβλήματα στις εγκαταστάσεις.

Το LiveNews έφερε στη δημοσιότητα έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται παρατηρήσεις και προτάσεις εταιρείας που έγιναν στον ιδιοκτήτη, με στόχο να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις υγραερίου του εργοστασίου. Το πρώτο έγγραφο είναι από τον Ιούλιο του 2025.

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της Βιολάντα μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων «Ζυγός» τόνισε πως δεν υπήρξε δόλος από τον εντολέα του και ότι είναι «συγκλονισμένος από το αποτέλεσμα της έκρηξης και ουδέποτε γνώριζε ότι υπάρχει έστω και ένα μικρό ενδεχόμενο έκρηξης, ούτε ότι υπήρχε διαρροή προπανίου και ότι είχε διαβρωθεί κάποιος υπόγειος σωλήνας».

Κατά τη διάρκεια της πεντάωρης απολογίας του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης δεν έπεισε με τις εξηγήσεις που έδωσε για τις εγκληματικές παραλείψεις στο εργοστάσιο των Τρικάλων, ενώ αποποιήθηκε την ευθύνη της γνώσης για όλα όσα γίνονταν.