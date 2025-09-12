Παπασταύρου: “Οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν και ενισχύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα”

Στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών, που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των κοιτασμάτων, Νταγκ Μπέργκαμ, και στη συμμετοχή της Chevron στις έρευνες για υδρογονάνθρακες αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως σημείωσε ο κ. Παπασταύρου, «έρχονται οι Αμερικανοί, αναγνωρίζουν και ενισχύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

«Όταν έρχεται ένας αμερικανικός κολοσσός και ουσιαστικά αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όποιοι είχαν ιδέες για ανύποστατα μνημόνια (σ.σ. τουρκολιβυκό μνημόνιο) που θέλανε να μπουν την περιοχή παίρνουν ένα σαφές μήνυμα» πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε «ο Μπέργκμαν είναι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος στις ΗΠΑ. Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Ευρώπη και στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό είπε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ως στρατηγικό εταίρο την Ελλάδα, τη βλέπουν ως αξιόπιστο σύμμαχο για να μεταφέρεται το αμερικανικό LNG».

«Αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια ανάποδη ροή του φυσικού αερίου από εκεί που ερχόταν από τη Ρωσία. Αυτό μας εξασφαλίζει γεωπολιτική ισχύ γιατί γινόμαστε η είσοδος του αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η ενέργεια δεν είναι μόνο συναλλακτικό προϊόν αλλά έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια» συμπλήρωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μιλώντας ειδικά για τη Chevron είπε ότι «είναι μια επένδυση για το μέλλον των παιδιών μας» σημειώνοντας ότι «η τάξη μεγέθους θα εξαρτηθεί από το πιο κομμάτι του κοιτάσματος είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο». Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «οι σεισμικές μελέτες θέλουν 2-3 χρόνια. Η Νορβηγία χρειάστηκε 17 προσπάθειες για να γίνει πάμπλουτη από τα κοιτάσματά μας».

«Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις η χώρα μας αλλάζει κατηγορία» πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου υπενθυμίζοντας ότι «σε λίγες εβδομάδες θα έρθει στην Ελλάδα ο υπουργός Ενέργειας και οι Αμερικανοί θα κάνουνε ένα διατλαντικό συνέδριο με 400 επιχειρηματίες και 20 στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ».