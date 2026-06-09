Παπασταύρου: «Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην ενέργεια και δύναμη σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο»

Τις σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ανέδειξε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Fox Business και στην εκπομπή «Mornings with Maria».

Σε ερώτηση για τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ο κ. Παπασταύρου απάντησε ότι «η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα. Έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό πυλώνα και δύναμη σταθερότητας στην περιοχή και διαθέτει τις υποδομές και τη γεωγραφική θέση ώστε να επιτρέψει στο αμερικανικό LNG να φτάσει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και έτσι να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο. Νομίζω ότι όλοι, πλέον, αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέγεται εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ: ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια».

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Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμανε ότι για την ασφάλεια της περιοχής είναι αναγκαία η ενεργειακή διαφοροποίηση και στάθηκε στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου. «Υπό αυτή την έννοια, έχουμε αμερικανικό LNG που φτάνει μέσω Ελλάδας, μέσω της Ρεβυθούσας και του σταθμού FSRU, και από εκεί μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας μέχρι την Ουκρανία, παρέχοντας την ενεργειακή διαφοροποίηση που είναι απαραίτητη. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με την ExxonMobil και τη Chevron για να αναπτύξουμε τον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από μισό αιώνα και ελπίζουμε ότι η χώρα μας θα είναι παραγωγός φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς γιατί ακόμα και σήμερα που η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στην Ουκρανία εξακολουθούν να υπάρχουν κράτη μέλη της ΕΕ που αγοράζουν ενέργεια από τη Μόσχα, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως «νομίζω γιατί η Ρωσία κατάφερε να προσφέρει πολύ χαμηλές τιμές και πολλοί μπέρδεψαν τη χαμηλή τιμή με την ασφάλεια. Όταν δεν έχεις ασφαλή εφοδιασμό, τότε δεν έχεις πραγματικά χαμηλή τιμή. Η ασφάλεια εφοδιασμού είναι καθοριστικός παράγοντας για την ενεργειακή ασφάλεια κάθε χώρας». Και σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον αποφασίσει την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μέχρι το τέλος του 2027.

Ο κ. Παπασταύρου προσέθεσε επίσης ότι εκτός από τους υδρογονάνθρακες η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει όλους τους εγχώριους πόρους της: «Τι έχει η Ελλάδα, πέρα από το ότι είναι μια όμορφη χώρα; Έχει αέρα, ήλιο, υδροηλεκτρικό δυναμικό και, δυνητικά, υδρογονάνθρακες. Πρέπει να τα αξιοποιήσουμε όλα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε και τη γεωγραφική μας θέση. Και αυτά πρέπει να οδηγήσουν σε πιο προσιτές τιμές για τα ελληνικά νοικοκυριά και την ελληνική οικονομία».

«Δεν το κάναμε για 50 χρόνια και αυτό ήταν λάθος. Τώρα, επιταχύνουμε και κινούμαστε γρήγορα. Όπως είπα, με την ExxonMobil ελπίζουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2027, σε λιγότερο από έναν χρόνο, θα γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Και η Chevron θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης μέχρι το τέλος του έτους. Άρα προχωράμε γρήγορα», εξήγησε.

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στην Ελλάδα έχετε αλλάξει πλήρως την οικονομική ιστορία της χώρας. Συγχαρητήρια», είπε τέλος η δημοσιογράφος του Fox Business, με τον κ. Παπασταύρου να απαντά: «Πριν από 10 χρόνια η Ελλάδα ήταν στα όρια της χρεοκοπίας. Σήμερα, αναπτύσσεται ταχύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ανεργία έχει πέσει από το 18% σε κάτω από 8%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μειώσει περισσότερους από 80 φόρους», κατέληξε χαρακτηριστικά.