Παναγιώτης Λαφαζάνης: Με φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ στη διαδήλωση για τον πόλεμο στο Ιράν στο κέντρο της Αθήνας

Το παρών στη διαδήλωση για τον πόλεμο στο Ιράν στο κέντρο της Αθήνας έδωσε το βράδυ της Πέμπτης 12/3 ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Ο ιδρυτής της Λαϊκής Ενότητας» όπως φαίνεται και από το στιγμιότυπο του φωτογραφικού φακού βρέθηκε στην διαδήλωση με μια φωτογραφία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του από τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, το παρών στην διαδήλωση έδωσε και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος αλλά και πολίτες, με τον μεγαλύτερο όγκο να φτάνει στις 20:30 το βράδυ στην πρεσβεία των ΗΠΑ, ενώ λίγη ώρα μετά διαλύθηκαν.

