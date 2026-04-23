New York Times: «Οι Φρουροί της Επανάστασης κάνουν στην άκρη τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ»

Στην πραγματική ηγεσία του Ιράν στέκονται με ανάλυση τους οι New York Times, ενώ αναφέρονται και στις κινήσεις των Φρουρών της Επανάστασης.

Όταν ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κυβερνούσε το Ιράν ως ο ανώτατος ηγέτης, ασκούσε απόλυτη εξουσία σε όλες τις αποφάσεις σχετικά με τον πόλεμο, την ειρήνη και τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο γιος και διάδοχός του δεν παίζει τον ίδιο ρόλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο γιος, είναι μια φευγαλέα προσωπικότητα που δεν έχει εμφανιστεί και της οποίας η φωνή δεν έχει ακουστεί από τότε που διορίστηκε τον Μάρτιο. Αντ’ αυτού, μια σκληραγωγημένη ομάδα διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και όσοι είναι συνυφασμένοι με αυτούς είναι οι βασικοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε θέματα ασφάλειας, πολέμου και διπλωματίας.

«Ο Μοτζτάμπα διαχειρίζεται τη χώρα σαν να είναι ο διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου», δήλωσε ο Αμπντολρεζά Νταβάρι, πολιτικός που διετέλεσε ανώτερος σύμβουλος του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ όταν ήταν πρόεδρος και γνωρίζει τον κ. Χαμενεΐ.

«Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συμβουλές και την καθοδήγηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, και αυτά λαμβάνουν συλλογικά όλες τις αποφάσεις», δήλωσε ο κ. Νταβάρι σε τηλεφωνική συνέντευξη από την Τεχεράνη. «Οι στρατηγοί είναι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου».

Αυτή η περιγραφή της νέας δομής εξουσίας του Ιράν βασίζεται σε συνεντεύξεις με έξι ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, δύο πρώην αξιωματούχους, δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, έναν ανώτερο κληρικό που γνωρίζει τις εσωτερικές λειτουργίες του συστήματος και τρία άτομα που γνωρίζουν καλά τον κ. Χαμενεΐ. Εννέα άλλα άτομα με δεσμούς με τους Φρουρούς και την κυβέρνηση περιέγραψαν επίσης τη δομή διοίκησης. Όλοι μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, επειδή συζητούσαν ευαίσθητα κρατικά ζητήματα.

Ο κ. Χαμενεΐ, ο οποίος επιλέχθηκε από ένα συμβούλιο ανώτερων κληρικών ως ο νέος ανώτατος ηγέτης, κρύβεται από τότε που οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν το συγκρότημα του πατέρα του στις 28 Φεβρουαρίου, όπου ζούσε επίσης με την οικογένειά του. Ο πατέρας, η σύζυγός του και ο γιος του σκοτώθηκαν όλοι. Η πρόσβαση σε αυτόν είναι εξαιρετικά δύσκολη και περιορισμένη τώρα. Είναι περικυκλωμένος κυρίως από μια ομάδα γιατρών και ιατρικού προσωπικού που περιθάλπουν τα τραύματα που υπέστη στις αεροπορικές επιδρομές.

Ανώτεροι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν τον επισκέπτονται, φοβούμενοι ότι το Ισραήλ μπορεί να τους εντοπίσει και να τον σκοτώσει. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι επίσης καρδιοχειρουργός, και ο υπουργός Υγείας έχουν εμπλακεί στη φροντίδα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και ο κ. Χαμενεΐ τραυματίστηκε σοβαρά, είναι ψυχικά οξυδερκής και δραστήριος, σύμφωνα με τέσσερις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την υγεία του. Το ένα πόδι χειρουργήθηκε τρεις φορές και περιμένει προσθετικό μέλος. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο ένα χέρι και σιγά σιγά ανακτά τη λειτουργικότητά του. Το πρόσωπο και τα χείλη του έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, γεγονός που δυσκολεύει την ομιλία του, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι, τελικά, θα χρειαστεί πλαστική χειρουργική.

Ο κ. Χαμενεΐ δεν έχει ηχογραφήσει βίντεο ή ηχητικό μήνυμα, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, επειδή δεν θέλει να φαίνεται ευάλωτος ή να ακούγεται αδύναμος στην πρώτη του δημόσια ομιλία. Έχει εκδώσει αρκετές γραπτές δηλώσεις που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και έχουν διαβαστεί στην κρατική τηλεόραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μηνύματα που του στέλνονται είναι χειρόγραφα, σφραγισμένα σε φακέλους και μεταδίδονται μέσω ανθρώπινης αλυσίδας από έναν έμπιστο αγγελιοφόρο στον επόμενο, οι οποίοι ταξιδεύουν σε αυτοκινητόδρομους και επαρχιακούς δρόμους, με αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες μέχρι να φτάσουν στο κρησφύγετό του. Οι οδηγίες του για τα διάφορα ζητήματα επιστρέφουν με τον ίδιο τρόπο.

Ο συνδυασμός της ανησυχίας για την ασφάλειά του, των τραυματισμών του και της απόλυτης πρόκλησης να τον προσεγγίσει έχει οδηγήσει τον κ. Χαμενεΐ να αναθέτει τη λήψη αποφάσεων στους στρατηγούς, τουλάχιστον προς το παρόν. Οι μεταρρυθμιστικές παρατάξεις, καθώς και οι εξαιρετικά σκληροπυρηνικοί, εξακολουθούν να συμμετέχουν σε πολιτικές συζητήσεις. Ωστόσο, οι αναλυτές λένε ότι οι στενοί δεσμοί του κ. Χαμενεΐ με τους στρατηγούς, με τους οποίους μεγάλωσε όταν προσφέρθηκε εθελοντικά να πολεμήσει στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ ως έφηβος, τους έχουν καταστήσει την κυρίαρχη δύναμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος, μαζί με τις δολοφονίες στρωμάτων των ηγετών του Ιράν και του κατεστημένου ασφαλείας, έχει οδηγήσει σε «αλλαγή καθεστώτος» και ότι οι νέοι ηγέτες είναι «πολύ πιο λογικοί». Στην πραγματικότητα, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει ανατραπεί. Η εξουσία βρίσκεται πλέον στα χέρια ενός εδραιωμένου, σκληροπυρηνικού στρατού και η ευρεία επιρροή των κληρικών μειώνεται.

«Ο Μοτζτάμπα δεν έχει ακόμη αναλάβει πλήρως την διοίκηση ή τον έλεγχο», δήλωσε η Σανάμ Βακίλ, διευθύντρια Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής για το Chatham House, η οποία έχει επαφή με ανθρώπους στο Ιράν. «Υπάρχει, ίσως, σεβασμός προς αυτόν. Υπογράφει ή αποτελεί μέρος της δομής λήψης αποφάσεων με επίσημο τρόπο. Αλλά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τετελεσμένα γεγονότα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρώην στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης και επικεφαλής διαπραγματευτής με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πακιστάν, δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του το Σάββατο ότι η πρόταση των ΗΠΑ για μια πυρηνική συμφωνία και ένα ειρηνευτικό σχέδιο, καθώς και η απάντηση του Ιράν, κοινοποιήθηκαν στον κ. Χαμενεΐ και οι απόψεις του ελήφθησαν υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων.

Ιράν: Η άνοδος των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης, που σχηματίστηκαν ως προστάτες της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979, έχουν σταθερά συσσωρεύσει εξουσία μέσω κορυφαίων πολιτικών ρόλων, συμμετοχών σε βασικούς κλάδους, κυριαρχίας σε επιχειρήσεις πληροφοριών και καλλιέργειας δεσμών με ένοπλες ομάδες στη Μέση Ανατολή που μοιράζονται την εχθρότητα του Ιράν προς το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αλλά υπό τον πρεσβύτερο κ. Χαμενεΐ, έπρεπε να τηρούν ως επί το πλείστον τη θέλησή του ως μοναδικής θρησκευτικής προσωπικότητας που υπηρέτησε επίσης ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Αυτός ενδυνάμωσε τους Φρουρούς και με την πάροδο του χρόνου έγιναν το εργαλείο και ο πυλώνας της διακυβέρνησής του.

Η δολοφονία του κ. Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα του πολέμου δημιούργησε ένα κενό και μια ευκαιρία. Οι Φρουροί συσπειρώθηκαν πίσω από τον Μοτζτάμπα στη διαμάχη για τη διαδοχή που ακολούθησε και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του ως τρίτου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Οι Φρουροί έχουν πολλαπλούς μοχλούς εξουσίας. Ο αρχιστράτηγος είναι ο Ταξίαρχος Ahmad Vahidi. Ο στρατηγός Mohammad Bagher Zolghadr, ο νεοδιορισθείς επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, είναι πρώην σκληροπυρηνικός διοικητής των Φρουρών. Ο στρατηγός Yahya Rahim Safavi, διοικητής, έχει διατελέσει ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος τόσο των ανώτατων ηγετών, πατέρα όσο και γιου.

«Ο Μοτζτάμπα δεν είναι ανώτατος. Μπορεί να είναι ηγέτης κατ’ όνομα, αλλά δεν είναι ανώτατος όπως ήταν ο πατέρας του», δήλωσε ο Αλί Βαέζ, διευθυντής της Διεθνούς Ομάδας Κρίσεων για το Ιράν, ο οποίος έχει εκτεταμένες επαφές στο Ιράν. «Ο Μοτζτάμπα είναι υποτελής στους Φρουρούς της Επανάστασης επειδή οφείλει τη θέση του και την επιβίωση του συστήματος σε αυτούς».

Οι αξιωματούχοι που έδωσαν συνέντευξη λένε ότι οι στρατηγοί θεωρούν τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ως απειλή για την επιβίωση του καθεστώτος και, μετά από πέντε εβδομάδες σφοδρών μαχών, οι στρατηγοί είναι βέβαιοι ότι έχουν περιορίσει την απειλή. Σε κάθε κρίσιμη καμπή, έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στη χάραξη στρατηγικής και στη χρήση των πόρων.

Έχουν ανατρέψει την παγκόσμια οικονομία κλείνοντας το Στενό του Ορμούζ και έχουν χρησιμοποιήσει τυχόν κέρδη στον πόλεμο ως μοχλό πίεσης για να ξεπεράσουν τους πολιτικούς αντιπάλους στο εσωτερικό. Ο εκλεγμένος πρόεδρος και το υπουργικό του συμβούλιο έχουν παραγκωνιστεί και τους έχει ειπωθεί να επικεντρωθούν μόνο σε εσωτερικές υποθέσεις, όπως η παροχή σταθερής ροής τροφίμων και καυσίμων, και να διασφαλίσουν ότι η χώρα λειτουργεί, σύμφωνα με ενημερωμένους αξιωματούχους.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, έχει περιθωριοποιηθεί στις διαπραγματεύσεις που ηγήθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τον πόλεμο, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Ο κ. Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ανέλαβε αντ’ αυτού την ηγεσία.

Ο νεοσύστατος ανώτατος ηγέτης ακολούθησε, σπάνια ή ποτέ δεν έφερε αντίρρηση στους στρατηγούς, είπαν.

Ήταν οι Φρουροί που σχεδίασαν τη στρατηγική για τις επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ και τα κράτη του Περσικού Κόλπου, μαζί με το κλείσιμο του στενού για τη θαλάσσια κυκλοφορία. Αυτοί ήταν που συμφώνησαν σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενέκριναν την παρασκηνιακή διπλωματία και τις άμεσες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επέλεξαν τον κ. Γκαλίμπαφ από τις τάξεις τους για να ηγηθεί των συνομιλιών με τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς στην Ισλαμαμπάντ.

Για πρώτη φορά, αρκετοί στρατιωτικοί στρατηγοί από τους Φρουρούς συμμετείχαν στην ιρανική αντιπροσωπεία που διαπραγματευόταν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιρανοί αξιωματούχοι και τρία άλλα άτομα που γνωρίζουν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσαν σε συνεντεύξεις από την Τεχεράνη ότι η σεβασμός του προς τους Φρουρούς οφειλόταν εν μέρει στο ότι ήταν νέος στον ηγετικό ρόλο. Δεν διαθέτει το πολιτικό κύρος και τη θρησκευτική επιρροή που έκαναν τον πατέρα του μια τόσο μοναδική δύναμη. Και αυτό οφείλεται εν μέρει στους βαθείς προσωπικούς του δεσμούς με τους Φρουρούς.

Όταν ο κ. Χαμενεΐ ήταν 17 ετών, προσφέρθηκε εθελοντικά να πολεμήσει στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Αποσπάστηκε σε μια ταξιαρχία των Φρουρών που ονομάζεται Τάγμα Χαμπίμπ. Η εμπειρία τον διαμόρφωσε και δημιούργησε δεσμούς ζωής. Καθώς μεγάλωναν και γερνούσαν, πολλά μέλη του τάγματος ανήλθαν σε σημαντικούς στρατιωτικούς ρόλους και ρόλους στις μυστικές υπηρεσίες.

Ο κ. Χαμενεΐ ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε θεολογική σχολή, φτάνοντας στο βαθμό του αγιατολάχ, ο οποίος θεωρείται λόγιος και νομικός της σιιτικής πίστης. Εργάστηκε στο συγκρότημα του πατέρα του, συντονίζοντας στρατιωτικές και μυστικές επιχειρήσεις για τον πατέρα του, ένας ρόλος που εδραίωσε περαιτέρω τους δεσμούς του με τους στρατηγούς και τους αρχηγούς των μυστικών υπηρεσιών.

Μεταξύ των στενών φίλων του κ. Χαμενεΐ από το Τάγμα Χαμπίμπ είναι ο πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών, ο κληρικός Χοσεΐν Ταέμπ, και ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ, ο οποίος τον διοικούσε τη δεκαετία του 1980 και έχει ανακληθεί από τη συνταξιοδότησή του. Ο κ. Γκαλιμπάφ είναι επίσης μακροχρόνιος φίλος.

Επί χρόνια, ο κ. Χαμενεΐ, ο κ. Ταέμπ και ο κ. Γκαλιμπάφ συναντιόντουσαν μία φορά την εβδομάδα για μεγάλα γεύματα εργασίας στο κτήμα του αγιατολάχ, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους και τα τρία άτομα που γνωρίζουν προσωπικά τον κ. Χαμενεΐ. Έγιναν γνωστοί ως το «τρίγωνο της εξουσίας». Το τρίο κατηγορήθηκε από έναν πιο μετριοπαθή κληρικό, τον Μεχντί Καρουμπί, ότι παρενέβη στις προεδρικές εκλογές του 2009, στις οποίες ήταν υποψήφιος, και ότι νόθευσε τα αποτελέσματα υπέρ του νυν προέδρου, κ. Αχμαντινετζάντ. Ο κ. Καρουμπί έχασε και η εκλογική αναστάτωση οδήγησε σε μήνες αναταραχής, διαμαρτυριών και βίας.

Αυτές οι προσωπικές σχέσεις επηρεάζουν πλέον σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική μεταξύ του κ. Χαμενεΐ και των στρατηγών. Μιλούν με το μικρό τους όνομα και βλέπουν ο ένας τον άλλον ως ομότιμους, όχι ως ανώτερους και κατώτερους, δήλωσε ο κ. Νταβάρι.

Διαφορές που Αναδύονται

Οι στρατηγοί δεν είναι οι μόνες φωνές στο τραπέζι. Η ιρανική πολιτική δεν ήταν ποτέ μονολιθική και το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να έχει παράλληλες δομές εξουσίας. Οι διαφωνίες και οι διαιρέσεις ήταν πάντα συνηθισμένες και, σε πολλές περιπτώσεις, δημόσιες μεταξύ των ιρανών πολιτικών προσωπικοτήτων και των στρατιωτικών διοικητών. Οι κ.κ. Πεζεσκιάν και Αραγτσί έχουν επίσης έδρες στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Αλλά υπό την τρέχουσα συλλογική ηγεσία, οι στρατηγοί είναι αυτοί που επικρατούν και προς το παρόν δεν υπάρχουν σημάδια αναταραχής μεταξύ τους.

Την Τρίτη, καθώς οι ιρανικές και αμερικανικές διαπραγματευτικές ομάδες ετοιμάζονταν να πετάξουν στην Ισλαμαμπάντ για να συναντηθούν για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών, οι στρατηγοί σταμάτησαν. Για μέρες οι διαφορές σιγόβραζαν σχετικά με το αν το Ιράν θα έπρεπε να συνεχίσει τις συνομιλίες με τον κ. Βανς εάν ο κ. Τραμπ διατηρούσε τον θαλάσσιο αποκλεισμό του Ιράν. Ήδη, περίπου 27 ιρανικά πλοία είχαν ανατραπεί ενώ προσπαθούσαν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ιρανικά λιμάνια.

Ο κ. Τραμπ είχε κάνει μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το ότι αναγκάζει το Ιράν να υποκύψει σε όλα τα αιτήματά του και είχε ανανεώσει τις απειλές να βομβαρδίσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες της χώρας εάν το Ιράν δεν συμφωνούσε σε μια συμφωνία. Στη συνέχεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν δύο πλοία που ανήκαν στο Ιράν, εξοργίζοντας περαιτέρω τους στρατηγούς, οι οποίοι θεώρησαν ότι η κίνηση αυτή συνιστούσε παραβίαση της εκεχειρίας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Βαχίντι, και αρκετοί άλλοι στρατηγοί υποστήριξαν ότι οι συνομιλίες ήταν μάταιες επειδή ο αποκλεισμός έδειξε ότι ο κ. Τραμπ δεν ενδιαφερόταν για διαπραγματεύσεις και ήθελε να πιέσει το Ιράν να παραδοθεί, σύμφωνα με αξιωματούχους και δύο μέλη των Φρουρών που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο κ. Πεζεσκιάν και ο κ. Αραγτσί διαφωνούσαν. Ο κ. Πεζεσκιάν προειδοποίησε για τις τρομερές οικονομικές απώλειες από τον πόλεμο, οι οποίες εκτιμώνται από την κυβέρνηση σε περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια, και για την ανάγκη άρσης των κυρώσεων για την ανοικοδόμηση. Διαφωνίες προέκυψαν επίσης σχετικά με το πόσο μακριά πρέπει να προχωρήσει το Ιράν με το κλείσιμο του στενού. Οι στρατηγοί νίκησαν και οι συνομιλίες ναυάγησαν.

Ο κ. Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία, αλλά διατηρεί τον αποκλεισμό μέχρι, όπως είπε, οι «διχασμένοι ηγέτες» του Ιράν να παρουσιάσουν τη δική τους ειρηνευτική πρόταση. Δεν είναι σαφές τι θα συμβεί στη συνέχεια. Ούτε είναι σαφές εάν οι Φρουροί θα επιτρέψουν αρκετές παραχωρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για να υλοποιηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των δύο αμφιλεγόμενων ζητημάτων: το πάγωμα του εμπλουτισμού και την παραίτηση από το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού των 970 λιβρών.

Μια σκληροπυρηνική περιθωριακή φατρία στο Ιράν, αν και δεν κυριαρχεί, έχει αντιταχθεί σε οποιαδήποτε παραχώρηση, πιστεύοντας ότι εάν το Ιράν συνέχιζε να πολεμά, θα νικούσε το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υποστηρικτές των σκληροπυρηνικών έχουν γεμίσει τους δρόμους με συγκεντρώσεις τη νύχτα, κουνώντας σημαίες και δίνοντας όρκο αίματος για την Ισλαμική Δημοκρατία. Όταν ο κ. Αραγτσί δημοσίευσε κάποια στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ιράν άνοιγε το στενό, οι σκληροπυρηνικοί του επιτέθηκαν, κατηγορώντας την διαπραγματευτική ομάδα ότι πρόδωσε τους υποστηρικτές τους.

Οι φανατικοί είναι υποστηρικτές του Σαΐντ Τζαλίλι, ενός εξαιρετικά σκληροπυρηνικού προεδρικού υποψηφίου, ο οποίος έχει αποκλειστεί από τη λήψη αποφάσεων, αλλά εξακολουθεί να έχει κάποια επιρροή, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης, την οποία διευθύνει ο αδελφός του. Κάποιοι απαίτησαν από τον κ. Χαμενεΐ να κάνει ένα βίντεο ή ηχητικό μήνυμα για να επιβεβαιώσει στο κοινό ότι συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον. Σε μια συγκέντρωση στην Τεχεράνη, πλήθη που απευθύνθηκαν στον κ. Χαμενεΐ φώναζαν: «Διοικητή, δώστε μας την εντολή και θα ακολουθήσουμε».

Ο κ. Γκαλιμπάφ απευθύνθηκε στο έθνος στην κρατική τηλεόραση το βράδυ του Σαββάτου τοπική ώρα, διαβεβαιώνοντας τους Ιρανούς ότι ο κ. Χαμενεΐ εμπλέκεται. Χρησιμοποίησε έναν προκλητικό αλλά ρεαλιστικό τόνο, λέγοντας ότι το Ιράν είχε σημειώσει στρατιωτικές επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους, αλλά ότι τώρα ήταν η ώρα να αξιοποιηθούν αυτά τα κέρδη σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

«Μερικές φορές, βλέπω τον λαό μας να λέει ότι τους καταστρέψαμε», είπε ο κ. Γκαλιμπάφ. «Όχι, δεν τους καταστρέψαμε εμείς. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Τα στρατιωτικά μας κέρδη δεν σημαίνουν ότι είμαστε πιο ισχυροί από τις Ηνωμένες Πολιτείες».