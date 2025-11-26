ΟΠΕΚΕΠΕ: “Δεν έχω κανέναν περιουσιασκό στοιχείο, εκτός από ένα μηχανάκι” είπε η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική

Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται η πρώην πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, Πόπη Σεμερτζίδου.

Η πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων, Γυναικείας Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και συγγενικά της πρόσωπα, φέρεται να εισέπραξαν περίπου 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ — εκ των οποίων περίπου 1,5 εκατ. δεν κατέληξαν ποτέ στους σκοπούς που είχαν εγκριθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η περιουσία της, συμπεριλαμβανομένων των πολυτελών αυτοκινήτων τόσο της ίδια όσο και του συντρόφου της και μελών της οικογένειάς της, έχει δεσμευτεί από την Αρχή για το ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η κ. Σεμερτζίδου, απαντώντας στις ερωτήσεις του Μακάριου Λαζαρίδη, είπε: “Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα, σε άλλους τα σπίτια, σε άλλους οι πισίνες”, αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από ένα μηχανάκι“.

Κατά την έναρξη της κατάθεσής της, η κ. Σεμερτζίδου γνωστοποίησε τα ποσά τα οποία έχει λάβει ως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας:

το 2019 πήρα 3.450 ευρώ

το 2020 4.052 ευρώ

το 2021 8.684 ευρώ

το 2022 14.127 ευρώ

το 2023 50.965 ευρώ και

το 2024 54 .829 ευρώ.

Σχετικά με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος η πρώην πολιτευτής της ΝΔ έκανε λόγο για μεθοδευμένο σχέδιο, αλλαγές λογαριασμών μεταξύ των μελών της οικογένειας προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις να γίνουν μετρητά.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με το σκέλος της υπόθεσης που αφορά την κ. Σεμερτζίδου έχει διαβιβαστεί στην Ευρωπαΐκη Εισαγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τεσσάρων προσώπων, εκτιμώμενης αξίας τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Το ποσό αυτό, με βάση τα έως τώρα ευρήματα, φέρεται να μην διατέθηκε για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους είχαν αιτηθεί και εγκριθεί οι σχετικές επιδοτήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι στο χρονικό διάστημα 2019–2024, οι ελεγχόμενοι εισέπραξαν συνολικά περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω επιδοτήσεων. Από αυτά, ποσό ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ θεωρείται ότι δεν αξιοποιήθηκε σύμφωνα με τον δηλωθέντα σκοπό. Ως εκ τούτου, με απόφαση της Αρχής δεσμεύτηκαν όχι μόνο τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των δύο κεντρικών προσώπων, αλλά και συγγενικών τους, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει.

Η δέσμευση περιλαμβάνει, εκτός από 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα, και πολυτελή οχήματα: μία Ferrari, μία Porsche, καθώς και ακόμη 30 αυτοκίνητα τα οποία είχαν ενοικιαστεί και αξιοποιούνταν εμπορικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πόρισμα που διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρεται σε σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ζητώντας να διερευνηθεί εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Παράλληλα, ζητήθηκε από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες να ελέγξουν και το υπόλοιπο ποσό —περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ— ώστε να διαπιστωθεί εάν η είσπραξή του έγινε με τη χρήση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.