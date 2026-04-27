Νίκος Ανδρουλάκης: Διακόπηκε εκτάκτως η συνέντευξη για τις υποκλοπές μετά από λιποθυμία
Τι συνέβη;
Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνέντευξης Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη για το ζήτημα των υποκλοπών, όταν η διαδικασία διεκόπη προσωρινά για λίγα λεπτά.
Η διακοπή κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς ένα άτομο στον χώρο ένιωσε αδιαθεσία, προκαλώντας στιγμιαία αναστάτωση ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και τους εκπροσώπους του Τύπου.
Αφού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η κατάσταση ομαλοποιήθηκε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε την τοποθέτησή του από το σημείο όπου είχε σταματήσει.
