Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπλήρωσε 10 χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ – Η ανάρτηση με τη χρήση AI (βίντεο)

Δέκα χρόνια στο “τιμόνι” της Νέας Δημοκρατίας συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας σχετικά ανάρτηση με χρήση… τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός δηλώνει «περήφανος που ηγείται της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας», ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν στελέχη και ψηφοφόροι και τονίζει ότι η πορεία συνεχίζεται «με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα», στέλνοντας μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας.

«Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα».